Sicurezza ad Aguscello: "Telecamere e controlli per contrastare i furti"

Potenziare la videosorveglianza e proseguire con le passeggiate di vicinato. È quanto emerso nell’incontro tenutosi ieri mattina nella sala antistante alla parrocchia di Aguscello, dove si è riunito in assemblea il Comitato dei cittadini insieme a un rappresentante dei carabinieri. Erano circa sessanta i residenti presenti per sottolineare la loro preoccupazione per i recenti furti nelle abitazioni. L’ultimo è accaduto nella serata di venerdì 25 ottobre. Nel mirino un’abitazione di via Ricciarelli, a pochi metri dalla parrocchia. I malviventi si sarebbero aperti un varco attraverso la rete della casa confinante per poi staccare le inferriate e intrufolarsi attraverso la finestra del bagno, per poi ‘smurare’ l’armadio blindato. Il maresciallo Francesco Sblendorio, di recente nominato comandante della stazione carabinieri di Baura, competente per la zona, ha illustrato i dati relativi alla zona di Aguscello, dai quali non emergono criticità. L’attenzione, poi, si è spostata sul presentare le azioni preventive contro le truffe, spiegando quali sono e come difendersi. Il maresciallo è stato a più riprese incalzato dai cittadini sul tema dei furti, anche a seguito dell’ultimo fatto di cronaca. L’incontro ha messo in evidenza l’assenza sul territorio di Aguscello di un sistema di video sorveglianza, strumento che sarebbe importante anche a supporto delle forze dell’ordine. Il maresciallo Sblendorio ha poi garantito un rafforzamento dei pattugliamenti nell’ambito dell’attività preventiva.

La portavoce del comitato Cora Talmelli in conclusione ha sottolineato alcuni aspetti. "Come cittadini – ha detto – non possiamo che ringraziare il maresciallo per il confronto avuto. È chiaro che i dati esposti non sono quelli percepiti da noi residenti. Siamo contenti del suo impegno per intensificare il passaggio delle pattuglie, ma anche noi faremo la nostra parte. Siamo una comunità di cittadini forte e coesa che sta assimilando velocemente il concetto di ‘fare rete’ tra di noi, per questo continueremo con le passeggiate di vicinato serali, come deterrente e sistema di autoprotezione che i cittadini di Aguscello utilizzeranno fino a tutta la stagione invernale". Su via Alceste Ricciarelli, da tempo sono presenti sensori e ‘occhi elettronici’ nelle abitazioni, tutti deterrenti contro i furti. Nel merito è stato precisato durante l’incontro come le riprese debbano essere rivolte all’interno delle proprietà private. "Ci fa piacere avere un rapporto diretto con la stazione dei carabinieri – ha concluso Talmelli –, siamo d’accordo di sentirci per qualsiasi problema. Ci attiveremo per richiedere la videosorveglianza, visto che la nostra petizione non ha avuto riscontro".

Mario Tosatti