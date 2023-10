Sicurezza del territorio: incontro al Comune di Copparo

COPPARO

Ieri mattina il nuovo prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, ha fatto visita al Comune di Copparo. A riceverlo nella residenza municipale di Palazzo Barberini il sindaco Fabrizio Pagnoni, il presidente del consiglio comunale Alessandro Amà, la giunta e il comandante del Corpo di Polizia Locale Gianni Gardellini. "Siamo onorati che il prefetto abbia inserito Copparo fra le sue primissime visite fuori Ferrara – ha affermato il primo cittadino -. È stata un incontro di grande cordialità, che mi ha consentito di rinnovare al dottor Marchesiello il ben tornato a Ferrara e l’augurio di un buon lavoro, oltre che di confermare la salda collaborazione della nostra Amministrazione e del nostro territorio nell’affrontare le tematiche più pressanti di questi momenti complessi. Lo ringraziamo dell’interessamento dimostrato per la nostra realtà e per le questioni maggiormente sensibili per la nostra comunità". Il prefetto Marchesiello, successivamente, ha fatto visita al Comune di Riva del Po. Ad accoglierlo presso la sede municipale di Berra era presente il sindaco Andrea Zamboni, affiancato dai componenti della giunta e dal presidente del consiglio comunale Paolo Manzoli. Come emerge dalla comunicazione pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Berra, tra i molti temi trattati durante l’incontro tra il primo cittadino e il prefetto Marchesiello, "soprattutto quello sulla sicurezza del territorio".