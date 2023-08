"Sicurezza, dopo le spaccate c’è paura"

CENTO

Il tema della sicurezza è sempre molto sentito a Cento e a farsi portavoce dei cittadini verso l’amministrazione comunale è la Consulta centese, dove di recente è stato affrontato il problema di una percezione bassa. E portando anche esempi, oltre a chiedere al Comune di intervenire. Non solo. Dall’ultima riunione della Consulta, sono emerse anche le perplessità su come sia possibile che avendo telecamere in città, non si riesca ad avere un’azione più decisa.

"La sicurezza percepita in città è molto scarsa soprattutto dopo gli ultimi episodi di spaccate di vetrine notturne – spiega il presidente Giacomo Balboni – anche la nostra consultrice Simona Corticelli ha sottolineato come a Cento si sia sempre vissuto bene e si chiede come mai stia crescendo così velocemente questa sensazione o percezione di insicurezza diffusa". Peraltro fa riferimento a spaccate che si sono ripetute per diverse notti ma che non avrebbero ancora portato a assicurare alla giustizia il responsabile che, ricordiamo, in una intera notte è riuscito a far visita a ben 12 attività nel cuore di Cento". Episodi che si aggiungono ad altri più piccoli ma non meno fastidiosi.

"L’altra consultrice Rosa Baraldi – prosegue Balboni - segnala che, ad esempio, proprio durante la precedente riunione della Consulta le è stata rubata la bicicletta parcheggiata chiusa in piazza del Guercino". Ed è nel verbale dell’ultima riunione anche che il consultore Sandro Balboni avrebbe "chiesto spiegazioni su come sia possibile che nonostante la presenza della sede della polizia locale in viale Jolanda non vengano fatti interventi sulle numerose situazioni di pericolo". E ci si interroga sull’occhio sulla città.

"Chiedo chiarimenti sull’utilizzo e lo scopo delle telecamere installate – aggiunge il presidente facendo riferimento ad un altro intervento di un membro del gruppo - la consultrice Rosa Maria Baraldi inolte si interroga sul funzionamento o meno delle telecamere, perché se funzionano e si sa chi è a commetterei i reati, come è possibile non intervenire? Una particolare attenzione, andrebbe messa anche sulle situazioni di spaccio in alcuen zone della città". E un accenno va anche alle frazioni con il presidente Giacomo Balboni che sottolinea ‘come il controllo di vicinato sta funzionando bene su questi temi nelle frazioni mentre in centro è più complicato perché sono gruppi o di soli residenti o solo commercianti e le situazioni spesso esulano da quelle del semplice vicinato".

Laura Guerra