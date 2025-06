Sicurezza e Notte Rosa, l’ordinanza. Il sindaco vieta la vendita di bevande

Il Comune corre ai ripari in occasione della Notte Rosa e il sindaco firma un’ordinanza per assicurare la sicurezza. La manifestazione inizierà stasera ed è previsto un flusso di pubblico imponente. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il documento firmato dal sindaco Pierluigi Negri: fino alle 6 di domenica, anche nella Riviera di Comacchio scatterà il divieto di somministrare le bevande da asporto nel vetro (bottiglie e bicchieri) e nelle lattine in tutti i centri abitati. Nel caso non venga rispettata l’ordinanza sono previste sanzioni dai 150 ai 400 euro. Le zone sottoposte al divieto sono Lido di Volano, Lido di Pomposa, Lido degli scacchi, Lido delle Nazioni, Porto Garibaldi, Lido Estensi e Lido Spina. Il primo cittadino – si legge nell’ordinanza – spiega la decisione: "Considerato che la Manifestazione, visto l’allestimento di un nutrito programma degli eventi organizzati lungo tutta la riviera di Comacchio che prevede l’esibizione di cantanti di fama nazionale, in grado di realizzare un intrattenimento coinvolgente e festoso che richiamerà un pubblico numeroso proveniente non solo da Comacchio, ma anche dalle Città limitrofe grazie al richiamo turistico che la Città ed i suoi Lidi esercitano e che la presenza di avventori che consumano le bevande all’esterno di esercizi pubblici e commerciali, rappresenta un grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini che devono godere dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno nonché della sicurezza Urbana e dell’incolumità pubblica". Non solo. "La manifestazione richiamerà un pubblico numeroso proveniente non solo da Comacchio, ma anche dalle Città limitrofe, grazie al richiamo nazionale che gli artisti rappresentano; Premesso che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica a tutela dell’integrità fisica delle persone". Da stasera, in ogni caso, partirà la kermesse. Ecco gli eventi clou: domani, alle 22,30, si esibirà il gruppo musicale Le Vibrazioni, nella spiaggia libera di Porto Garibaldi. In precedenza, stasera, alle 20,30, sempre nella spiaggia libera di Porto Garibaldi ci sarà il comico Gianluca Impastato da Zelig. Segue Alex Wyse da Amici di Maria De Filippi e Giusy Consoli con uno spettacolo pirotecnico. Fino a domenica il programma degli eventi sarà fittissimo con il gran finale dei concerti in spiaggia all’alba.