Sicurezza e rischio attentati. Non solo obiettivi ebraici, focus sui luoghi di aggregazione

Il ritorno del terrore nel cuore dell’Europa impone un innalzamento dell’asticella della sicurezza. Soprattutto nei luoghi di aggregazione e sulle strade della movida. L’attentato di lunedì sera a Bruxelles ha fatto ritornare le menti agli anni dell’incubo terrorismo, quando la follia jihadista sembrava (e in molte occasioni ha dimostrato di esserlo) in grado di colpire ovunque e in qualsiasi momento.

L’eco dell’attacco costato la vita a due turisti nella ‘capitale’ dell’Unione Europea è rimbalzato anche a Ferrara, dove ieri pomeriggio si è tenuta una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice – presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello e a cui hanno preso parte il presidente della provincia Gianni Michele Padovani, il vicesindaco Nicola Lodi e i vertici della forze dell’ordine – ha avuto tra gli argomenti all’ordine del giorno anche le possibili ripercussioni della situazione internazionale, a partire dalla guerra scoppiata in Israele dopo l’attacco di Hamas.

Gli ultimi sviluppi impongono un ulteriore cambio di prospettiva. Attenzione quindi non solo agli obiettivi legati alla presenza ebraica in città (il Meis e la sinagoga, in particolare), ma anche ai luoghi di aggregazione, le piazze, le strade della movida. Ed è proprio su questi ultimi che è necessario puntare i riflettori. Ovviamente la natura stessa di questi spazi rende più complesso il presidio, che però verrà garantito sia dalle forze dell’ordine territoriali che dall’esercito, recentemente tornato a Ferrara nell’ambito dell’operazione Strade sicure. Ecco quindi che i militari potrebbero avere un ruolo ancora più centrale in questa fase. Un ruolo che, peraltro, hanno ricoperto e stanno ricoprendo in questa prima settimana di conflitto, durante la quale è stata rafforzata l’attenzione sui luoghi ebraici nell’ambito dei servizi studiati dal questore Salvatore Calabrese.

Al momento, stando a quanto trapelato, non ci sarebbero particolari ‘alert’ di rischio specifico su Ferrara. Ma questo non deve assolutamente far abbassare la guardia in un contesto nazionale e internazionale in continua e repentina evoluzione. Proprio in quest’ottica, è stato annullato il presidio pro Israele organizzato per sabato da Forza Italia. Il sit-in era previsto sotto lo scalone del municipio. "La situazione è fluida e c’è massima attenzione – ha commentato il prefetto al termine dell’incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica –. Svolgeremo i servizi con le risorse che abbiamo a disposizione ed è senz’altro una buona coincidenza quella di avere in città i militari di Strade sicure. L’esercito verrà sicuramente coinvolto nelle attività di questo tipo".