Sicurezza e risparmio energetico, in arrivo la nuova illuminazione

Bondeno si prepara a brillare di luce nuova. In nome della sicurezza e del risparmio energetico. L’amministrazione comunale, infatti, ha dato il via a un importante progetto di ampliamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, con un investimento complessivo di 80mila euro. Il progetto esecutivo era stato approvato nel novembre scorso con una delibera della giunta comunale. Prevede interventi mirati sia sull’ampliamento della rete esistente, per 14.117 euro, sia sulla manutenzione straordinaria degli impianti, per 47.126 euro. Ma non si tratta solo di sostituire lampadine. L’amministrazione ha infatti affidato un incarico professionale specializzato per la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e per la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse). Questo per garantire che i lavori si svolgano nel rispetto delle normative e in totale sicurezza per i cittadini e i lavoratori coinvolti.

L’incarico, per 4.784 euro, è stato affidato all’architetto Monica Matteotti di Studio Interno5, professionista con comprovata esperienza nel settore. Nuova luce a Bondeno dunque, con un intervento che rappresenta un passo importante e che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, l’efficienza energetica e la sicurezza del territorio. E se angoli di paese più illuminati diventano più sicuri, a quanto pare, non si tratta solo di sostituire le lampadine esistenti con luci che garantiscano un risparmio energetico, ma anche di aggiungere nuovi punti luce là dove necessario, puntando fasci che illuminano le zone già vigilate dalle telecamere, per rendere più visibile e documentabile quanto avviene nelle zone registrate in ogni istante dagli ‘occhi elettronici’. Lo scorso anno erano stati ‘meglio illuminati’ angoli delle frazioni di Scortichino e Ponte Rodoni, ma anche via Guidorzi dove transitano ogni giorno ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco in uscita dal centro sovoracomunale di protezione civile. Adesso l’amministrazione comunale ha deciso di aggiungere luce. E intanto si progetta il futuro.

cl. f.