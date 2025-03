Sicurezza e tecnica di salvataggio con il Centro Nuoto Copparo

Ha riscosso grande successo il progetto "Impariamo a salvarci", dedicato alla sicurezza balneare e alle tecniche di salvataggio. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Tresignana, e una classe di Jolanda di Savoia appartenenti all’Istituto comprensivo "Don Chendi".

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro Nuoto Copparo e ha rappresentato un’importante opportunità di crescita per i giovani partecipanti, che hanno acquisito competenze fondamentali per la sicurezza in acqua e comportamenti responsabili da adottare in spiaggia.

L’iniziativa si è articolata in due fasi principali: una lezione teorica in aula e due lezioni pratiche in piscina. La prima fase ha visto la partecipazione dell’Unità Cinofila di Salvataggio in Mare della Scuola Italiana Cani Salvataggio, sezione Emilia-Romagna, che ha illustrato agli studenti le regole essenziali della sicurezza balneare e il ruolo fondamentale dei cani da salvataggio. Successivamente, i ragazzi si sono cimentati in due sessioni pratiche in piscina, dove hanno potuto apprendere tecniche di salvataggio con l’uso di strumenti specifici come il Sup Rescue, il Baywatch e le manovre di trasporto di emergenza.

Il valore di questa esperienza va ben oltre la semplice acquisizione di competenze tecniche. "Impariamo a salvarci" è stato un vero e proprio percorso di educazione civica, insegnando ai giovani l’importanza della prevenzione, della responsabilità e della collaborazione nei contesti di emergenza.