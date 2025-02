"Sicurezza e tessuto economico, siamo la Cenerentola in provincia"

RIVA DEL PO

"Sicurezza come valore sociale". È questo il tema dell’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà il prossimo 1° marzo alle 10 al Club Seventy One a Berra. L’appuntamento, che vedrà presente il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni, è promosso dal Circolo Fratelli d’Italia di Riva del Po, che affida ad una nota le motivazioni dell’iniziativa, che sarà anche occasione per il rinnovo delle cariche. "Ferrara è notoriamente la cenerentola dell’Emilia-Romagna e Riva del Po lo è di Ferrara – spiegano i referenti del Circolo, coordinato da Francesco Robboni –. Anche il tentativo di fusione di due comuni poveri non ha sortito l’effetto sperato, anzi, ad essere onesti, al momento ha presentato solo aspetti negativi. A otto mesi dall’insediamento della nuova maggioranza ancora nessun progetto è stato presentato. Può essere il rodaggio, o la stagione autunnale, nebbiosa e umida, dove però il seme si prepara per la sbocciatura primaverile". E in attesa della bella stagione, il Circolo avanza le proprie perplessità e proposte: "Diamo per scontato, anche se non lo è, l’ordinaria amministrazione: servizi e manutenzione del territorio. Siamo invece molto preoccupati per la sicurezza e la socialità. Non siamo ai livelli delle grandi città, ma anche a Riva del Po ormai c’è da stare poco tranquilli. Continui furti e provocazioni ci hanno tolto la serenità e sono diventati motivo di paura e preoccupazione".

Un altro tema su cui si concentra l’attenzione del Circolo riguarda la situazione economica: "Oltre al supporto e alla salvaguardia delle attività esistenti, due sono le direttrici sulle quali muoversi in nome della sopravvivenza e dello sviluppo. Una della quale se ne parla molto e una della quale purtroppo non se ne parla più: la destra Po con il "Mulino" e la "Porta del Delta". Due motivi di attrazione turistica che messi a sistema possono fungere da volano economico per l’ intero comune. L’altra è la famosa, ma ormai dimenticata Bretella est. Questo territorio ha estremamente bisogno di infrastrutture, a partire dalle vie di comunicazione".

Valerio Franzoni