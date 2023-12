Sicurezza, ecco i volontari-sentinelle: "Aiuteranno carabinieri e vigili"

"Li vedremo attraversare le strade del nostro territorio con la loro auto, perlustrare il territorio, segnalare eventuali situazioni di pericolo, vigilare e osservare i punti più critici coordinandosi con i Carabinieri e la Polizia locale. Saranno un occhio di attenzione in più. Oltre ad aiutarci in occasioni delle iniziative pubbliche". Così, nei giorni scorsi, il sindaco Davide Bergamini ha annunciato al consiglio comunale la sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e il Nucleo Volontario Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Alto Ferrarese ODV, nella persona del Presidente Marcello Gumina. "Ufficializziamo e consolidiamo una collaborazione utile per il nostro territorio, che di fatto è già esistente – ha sottolineato il sindaco - e dare una veste formale ad una sinergia che per il nostro territorio significa molto. Sarà capitato a tutti di vedere nelle piazze della Provincia, con la loro divisa rossa e blu, i volontari di ANC – ha ricordato - anche nel nostro comune in diverse occasioni, soprattutto durante manifestazioni ed eventi". L’operato di vigilanza in occasione di eventi e in situazioni di emergenza sarà integrato con il servizio a supporto delle Forze di Polizia, coordinato dal Comandante Stefano Ansaloni della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese e concordato con il Comando Stazione Carabinieri di Vigarano. "La sicurezza ed il rispetto della legalità sono in cima alle priorità di questa Amministrazione – ha detto il vicesindaco Mauro Zanella e l’attività di ANC va a potenziare quanto abbiamo messo in atto. Il servizio ha come finalità il miglioramento della prevenzione e della sicurezza urbana attraverso un’attività di osservazione del territorio e di segnalazione alle Forze dell’Ordine di eventuali comportamenti ritenuti lesivi della civile convivenza". "La prevenzione è il miglior deterrente per evitare che si verifichino episodi spiacevoli – dice il sindaco - e questo servizio insieme al potenziamento della videosorveglianza, già previsto da questa amministrazione, rappresenta un passo importante per affrontare il problema. un’azione preventiva importante rispetto ad eventuali comportamenti scorretti come alcuni atti vandalici registrati in passato che hanno provocato il danneggiamento di alcuni arredi urbani nei parchi pubblici".

Claudia Fortini