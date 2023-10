Sicurezza, ecco la classifica. Delitti informatici, terzi in Italia. Più incendi e reati fatti da minori

La nostra provincia, in termini di sicurezza, resta stabile. Ma il trend sul futuro è rassicurante perché, nel primo trimestre di quest’anno, i reati sono in calo di quasi quattro punti percentuali (-3,7%) rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo è solo il primo dei dati che emergono dalla classifica stilata da il Sole 24 Ore, sulla base dell’elaborazione dei numeri forniti dal Viminale, relativi al nostro territorio. A livello complessivo, la nostra provincia si colloca al 17esimo posto sul piano nazionale. In regione siamo quinti: il territorio più ‘problematico’ è quello di Rimini in cui, malgrado la curva dei reati denunciati sia in deflessione, si registrano 6.246 denunce ogni centomila abitanti per un totale di 21.118 querele nel 2022.

In termini assoluti, anche il capoluogo di regione, Bologna, non dorme sonni tranquilli. È la quarta provincia a livello nazionale, con un totale di quasi 55mila denunce nel 2022 e, in rapporto a 100mila abitanti, siamo a quota 5.435 denunce. Ma torniamo a occuparci di Ferrara. Se a livello generale, dall’analisi dei dati del Ministero dell’Interno, emerge un trend in crescita su furti e rapine, mentre rallenta la corsa al cybercrime – che aveva registrato una poderosa impennata durante il periodo pandemico, durante il quale invece certi tipi di reati avevano subito una battuta d’arresto – il nostro territorio segna una controtendenza sotto questo profilo. Sì, perché stando alla classifica, la nostra provincia figura al terzo posto a livello nazionale per denunce relative a delitti informatici. Questo è un dato che dovrebbe fare riflettere.

I delitti informatici, a livello nazionale, dopo anni di incrementi a tripla cifra (+111% quelli registrati nel 2022 rispetto a quelli del 2019), nei primi sei mesi di quest’anno hanno registrato una prima contrazione di oltre quattordici punti percentuali. A Ferrara, invece, continuano a salire benché non a tripla cifra. In aumento – a livello nazionale – anche gli incendi, i reati commessi da minori e i ‘reati spia’ indicati dal Codice Rosso. Nella provincia estense, le denunce nel 2022 sono state 13.949 (nel report 2021, riferito agli episodi del 2020, furono 12.224). In relazione agli abitanti, il dato risulta essere di 4.121 denunce ogni centomila persone. Prima della pandemia, però, le cose andavano meglio.

Nel 2019, il ‘Sole’ collocava la provincia estense al 18esimo posto, mentre nel 2018 al 21esimo. Una breve panoramica sui singoli reati. Gli omicidi colposi sono in aumento e, sulla singola voce, Ferrara si colloca al 12esimo posto (con 16 denunce totali), mentre cala il numero degli omicidi volontari consumati (due denunce). In crescita anche i tentati omicidi (due denunce, siamo al 94esimo posto), così come aumentano anche i danneggiamenti (1.433 denunce). Calano le minacce (446 denunce) e le lesioni dolose (349 denunce). Da ultimo, purtroppo, aumenta anche il numero di denunce per reati di tipo mafioso e le estorsioni.