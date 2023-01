Sicurezza, ecco la nuova volante della polizia locale

Continua il lavoro sulla sicurezza a Cento. A dare l’annuncio di un nuovo tassello realizzato, è stato ieri il sindaco Edoardo Accorsi. "È arrivata in questi giorni la nuova volante acquistata quest’anno, dotata delle più moderne tecnologie e della cella contenitiva dove trasportare in sicurezza le persone fermate – ha detto il primo cittadino che in mattinata era andato alla sede delle Polizia Locale a visionare la nuova attrezzatura insieme all’assessore Mario Pedaci – continua il nostro lavoro sulla sicurezza. Poi, come garantito ai tanti cittadini che lo chiedevano da tempo, è arrivato il telelaser per il controllo della velocità. Sarà utilizzato all’interno dei velobox installati recentemente sul territorio, specialmente nelle frazioni". E aggiunge. "Da un paio di giorni è già in corso una sperimentazione – dice Accorsi – . Questo strumento permetterà di potenziare l’attività di controllo e repressione sugli automobilisti che percorrono le nostre strade ad alta velocità, causando incidenti e mettendo a rischio pedoni e ciclisti. Facciamo un passo alla volta, con lavoro ed impegno quotidiano. Grazie all’assessore Pedaci e ai nostri agenti della Polizia Locale".

l. g.