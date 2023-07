Sicurezza, finanziamenti per la videosorveglianza

CENTO

Già ad aprile, Avanti Cento aveva interrogato il sindaco lamentando una situazione di degrado e di poca sicurezza in piazza Alba Regia a Cento e ora è una determina a dire che presto verranno presto installati occhi elettronici. Nell’ambito del progetto ‘Sicurezza Integrata’ infatti, dicono essere previsto l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, condiviso con la locale Compagnia dei Carabinieri, con l’installazione di nuove telecamere-punti di videoripresa ambientale di contesto in grado di monitorare e garantire un fattivo controllo e contrasto da parte della polizia locale e delle Forze dell’ordine, della vendita e cessione delle sostanze stupefacenti nei siti individuati quali luoghi di aggregazione giovanile ed esattamente piazza Alba Regia e Corte del Teatro. Il Comune, assume dunque l’impegno di spesa di 7.235,83 a favore di Fastweb S.p.A aderendo alla convenzione per sistemi di videosorveglianza e Servizi connessi – edizione 2. Fondi che il Comune ha a disposizione grazie allo Stato: la Prefettura di Ferrara a settembre 2022 aveva comunicato sulla base del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Cento era destinatario di un finanziamento di 25mila euro per l’attuazione di una progettualità.