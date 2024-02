"Sicurezza, i negozi sono ’sentinelle’"

CENTO

Sicurezza e commercio sono sempre al centro dell’attenzione di Edi Govoni, di Confesercenti Alto Ferrarese che ora informa il territorio di nuovi strumenti che potrebbero essere messi in campo pensando all’avvicinarsi di eventi come il Giro d’Italia ma anche ottimi per settembre e tutte quelle occasioni che portano in città un grande afflusso di persone. "Sicurezza, commercio ed imprese, più tutela con video-allarme alle sale operative – dice subito - con l’approssimarsi della bella stagione e i grandi eventi pubblici che richiamano turismo, si attendono a Cento e nel territorio ferrarese, un rilevante numero di persone". E dunque spiega. "Desidero alzare la sensibilizzazione degli operatori economici per poter gestire situazioni che manifestino criticità nella sicurezza – prosegue Edi Govoni – sono soddisfatta per l’accordo di livello nazionale, formalizzato nei giorni scorsi, con la firma al Viminale di un protocollo quadro fra il Ministro dell’Interno Piantedosi, al tavolo la presidente Patrizia De Luise per Confesercenti ed altre rappresentanze associative. Il protocollo è volto a sostenere e garantire livelli di sicurezza e protezione agli esercizi commerciali ed alle imprese, e sarà reso operativo nel territorio attraverso le Prefetture. Con collegamenti di sistemi di video-allarme alle sale operative delle forze di polizia, in caso di rapina o segnalazioni di forti criticità per la sicurezza pubblica, potranno ricevere immagini al fine di un intervento". Attenzione anche alle attività che Govoni definisce "distrattive". "Nella moltitudine di persone – dice - ci possono essere malintenzionati e il verificarsi di azioni di truffa, raggiro o inbonimento potrebbero palesarsi quando nel punto vendita ci siano più utenti, quando ci chiedono un’informazione o banalmente si viene volutamente distratti dai complici e si subiscono furti di merce". E una riflessione territoriale. "Quando si parla di sicurezza – conclude - le attività locali, rappresentano un controllo naturale del territorio. Tutelare i commercianti e gli addetti nelle ore di lavoro in negozio e negli esercizi pubblici è indispensabile".