Sicurezza idraulica a Campotto, lavori per 400mila euro

Quattrocentomila euro per la sicurezza idraulica. La Bonifica Renana conclude un intervento strategico tra quelli previsti per il ripristino della sicurezza idraulica del nodo di Saiarino di Argenta. Da oggi un nuovo manufatto idraulico collega le Casse Campotto e Bassarone, cioè gli invasi della Bonifica Renana (ampi 535 ettari, con capacità di 15,5 milioni di metri cubi) in cui si concentrano le acque basse di pianura dei suoli situati tra il torrente Idice e il fiume Reno. Si tratta di un’opera strategica, realizzata nell’ambito degli Interventi di urgenza – post alluvione 2023 - per il ripristino della funzionalità dei manufatti per la regimazione delle acque di piena, finanziati dalla struttura governativa di missione. "Questo intervento conclude Valentina Borghi, presidente del Consorzio - ha richiesto un investimento di 400 mila euro, ed è stato realizzato in soli dieci mesi".