"Sicurezza, il Comune non dà risposte concrete"

Fratelli d’Italia risponde con fermezza alle dichiarazioni sullo sportello che l’amministrazione comunale ha appena fatto nascere, per ricevere idee dai cittadini legate alla sicurezza. Nell’ambito del progetto S.m.a.r.t., infatti, da ieri è accessibile, da parte di tutta la cittadinanza, lo Sportello di Ascolto delle iniziative progettuali dei cittadini sulla Sicurezza Urbana Integrata ovvero, l’idea è che i cittadini che hanno una idea o un progetto che possa contribuire ad incrementare il livello di sicurezza percepito sul territorio comunale possano incontrare la Polizia Locale ed illustrare la propria idea o progetto. "L’ Amministrazione comunale non ha portato a termine nulla sul tema sicurezza – tuona il consigliere d’opposizione Alessandro Guaraldi – e non risponde neppure alle sollecitazioni delle opposizioni. Perché invece di dialogare con noi e ascoltare le nostre proposte si rivolge con queste modalità inconsistenti e inutili ai cittadini". Fratelli d’Italia pone dunque interrogativi. "Questo modo di operare denota mancanza di concretezza – prosegue Guaraldi – . Capiamo la collaborazione con i cittadini, ma come è possibile dar seguito alle loro proposte se non si riesce nemmeno a rispondere, dopo quasi un mese, alle domande poste durante il question time dai consiglieri? Abbiamo spesso cercato collaborazione, attraverso interrogazioni, segnalazioni e ordini del giorno, ma non sono mai arrivate risposte concrete". E rimarca. "Ricordiamo all’Amministrazione – puntualizza – che i gruppi consiliari sono la rappresentanza dei cittadini centesi e delle sue frazioni, pertanto devono esser rispettati nel loro ruolo Istituzionale". Lamenta dunque non risposte. "Non ci hanno ancora risposto a sei degli otto quesiti presentati al questione time, trasformati in interrogazioni – prosegue ribadendo anche alcune idee che avevano anche già palesato per il miglioramento della sicurezza e della sua percezione – idee che avevamo proposto già in campagna elettorale come telecamere nelle aree più colpite da atti malavitosi e potenziamento delle strumentazioni per la Polizia locale. Se qualcosa in centro stanno attuando, nelle frazioni il numero delle telecamere è ancora zero. Rimanendo fedeli al flash mob fatto in campagna elettorale avevamo chiesto: più luminosità nei parchi dove ci sono atti malavitosi, potenziamento del servizio notturno con la polizia locale, implemento telecamere, body cam e taser. Poi, se invece si va a parlare di sicurezza nel senso più ampio, ecco che si arriva anche alla condizione della segnaletica, di marciapiedi e infrastrutture varie".

Laura Guerra