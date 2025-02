Sicurezza, il punto della consulta: "L’uomo violento verrà fermato"

Sicurezza e spaccio. La Consulta civica di Cento e Penzale mette sul tavolo la vicenda dell’uomo violento, che ha scosso l’opinione pubblica e che tra l’altro è stato segnalato ieri muoversi "indossando una maschera di Pulcinella". Si è parlato poi di luoghi difficili e delle paure della gente. Istituzioni e forze dell’ordine rispondono. Il tema è stato ieri sera, nella sala dell’identità di palazzo del Governatore, al centro dell’incontro organizzato dalla consulta civica che ha sfoderato la lista delle paure e delle segnalazioni che arrivano dalla gente.

"Facciamo chiarezza sulle competenze tra polizia locale e Carabinieri – ha chiesto il presidente Lucio Russo – su cosa si stia facendo per arginare l’uomo violento che ha scatenato panico e paura e a chi devono rivolgersi i cittadini per segnalazioni e informazioni". "Noi siamo ausiliari della pubblica sicurezza – ha premesso il comandante della Polizia Locale Fabrizio Balderi - ciò non toglie che collaboriamo con le forze dell’ordine in queste ed altre situazioni. La collaborazione è totale". Anche i militari della compagnia di Cento sono ovviamente in prima linea per salvaguardare la sicurezza: "Noi applichiamo la legge – ha assicurato il maresciallo maggiore Giuseppe Di Renzo –. I controlli per questa persona sono attivi e molto intensi. I passi si stanno facendo. Bisogna attendere che i provvedimenti arrivino". "Si crea un’ansia che è legittima – ha aggiunto Balderi – ma stiamo agendo". Non è tutto. Russo ha messo al centro del confronto "Lo spaccio a Cento in via Matteotti – ha elencato -, al self service, alla stazione, al parco del Gigante e in altri parchi, furti in via Risorgimento, bici rubate, auto abbandonate, problemi di sicurezza alla stazione".

"Lo spaccio a Cento esiste – ha ammesso il vicesindaco Mario Pedaci -. Se non ci fosse la domanda non ci sarebbe l’offerta. Come polizia locale facciamo dei passaggi, delle azioni, nelle scuole, in collaborazione con i carabinieri e Ausl, per cercare di controllare un fenomeno che non è assolutamente nuovo. Abbiamo modificato il regolamento di polizia urbana, allargando a tutta la città e a parecchie zone delle frazioni il Daspo. E questo strumento ha funzionato. Ci sono telecamere. L’aspetto repressivo non può essere l’unico, perché non funziona. Se blocchi l’offerta in quel luogo si sposta".

Claudia Fortini