Sicurezza in provincia. Calano furti e truffe: "Importante aumentare la videosorveglianza"

Rufini

Sicurezza in primo piano nell’incontro che si è svolto ieri mattina nel palazzo del governo in corso Ercole I d’Este, alla presenza del prefetto Massimo Marchesiello, del questore Salvatore Calabrese, del comandante provinciale dei carabinieri Alessandro Di Stefano, del comandante della Guardia di finanza Gabriele Sebaste e del comandante provinciale del vigili del fuoco, Antonio del Gallo. Occasione per fare il punto sull’anno che si è appena concluso e, guardando avanti, per porre le basi di nuove sfide e progetti per alzare sempre più l’asticella della sicurezza in città e provincia.

Dati e sorveglianza. Dando un’occhiata a quelli forniti dal prefetto, sul fronte sicurezza, il 2023 ci consegna una fotografia incoraggiante, senza per questo dover abbassare le guardia. A fronte di un incremento dei servizi di controllo, più 30% rispetto al 2022, c’è stato il riscontro di un calo del 9,7% dei delitti in generale, ma soprattutto la diminuzione dei furti del 23,7% su base provinciale e del 18,2% in città, rispetto al 2019, anno pre pandemia che spesso viene preso a termine di paragone con il 2023, che è il post pandemia pieno. Non irrilevante il dato degli arresti eseguiti dalle varie forze dell’ordine, che ha fatto segnare un +31,7%.

"Risultati importanti – ha sottolineato il prefetto Marchesiello – raggiunti con l’impegno di tutti. In uno sforzo corale che è la vera chiave per ottenere risultati. Il lavoro di squadra è fondamentale, lo abbiamo visto in varie occasioni ed eventi che abbiamo dovuto affrontare, non ultima l’evacuazione di 12mila perosone, per far brillare un ordigno bellico: operazione che considero una vera e propria esercitazione di protezione civile in caso di calamità". Di pari passo con le operazioni interforze, vera novità degli ultimi anni – otto pattuglie miste tra i vari settori delle forze dell’ordine – che settimanalmente operano in varie zone della città. "E non dimenticamo la rete di videosorveglianza – ha aggiunto il prefetto – un punto su cui insisterò molto, anche con le amministrazioni comunali del territorio, è proprio di proprorre progetti e velocizzare quelli già in cantiere per implementare la videosorveglianza. Il massimo sarebbe avere una rete intercomunale. Su questo insisterò molto". "Avere un’articolata videosorveglianza – ha sottolineato il questore Calabrese – significa avere a disposizione un deterrente in più che si aggiunge al rafforzamento dei controlli sul territorio".

Truffe. A fronte di un incremento su base nazionale, anche in territorio estense, c’è stato un aumento delle truffe informaticche, ma la diminuzione di quelle a danno degli anziani "particolarmente odiose – ha sottolineato il prefetto – perché oltre il danno materiale e la paura subita dall’anziano, dobbiamo mettere in conto anche il grave risvolto psicologico che lasciano in persone già fragili per conto proprio". Il -30% dei raggiri messi a segno rispetto al periodo pre Covid fa ben sperare che le iniziative di sensibilizzazione abbiano la loro efficacia. " Come Arma – ha sottolineato il comandante provinciale Di Stefano – abbiamo notato che in effetti anche dopo le attività di informazione per difendersi dai truffatori, che svolgiamo nelle chiese ogni ultima domenica del mese, in collaborazione con la Curia, i cittadini sono più consapevoli e il numero di truffe non messe a segno aumenta".

Fondi Pnrr. Attenzione massima anche all’utilizzo di soldi pubblici, in particolare legati ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il monitoraggio dei flussi di denaro, anche grazie al Protocollo d’intesa per la costituzione di un presidio territoriale con la Ragioneria territoriale dello Stato Bologna-Ferrara e un altro siglato con la Guardia di finanza. Su questo aspetto c’è la massima attenzione anche delle fiamme gialle, come ha sottolineato il comandante della Gdf Sebaste, il quale ha evidenziato che anche le cifre che interessano la provincia non sono di poco conto: 960 milioni di euro circa. Il comandante dei vigili del fuoco, del Gallo, ha sottolineato in particolare l’impegno del Comando sul fronte della prevenzione incendi. "C’è una grande attenzione – ha dichiarato del Gallo – su questo versante, in un territorio che richiede molta prevenzione".

L’attività. Il prefetto ha poi ricordato alcuni passaggi fondamentali del 2023, ricordando anche il predecessore, Rinaldo Argentieri, considerando che Marchesiello si è insediato a ottobre dello scorso anno. Oltre le due visite del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prefetto ha ricordato anche il ritorno dell’operazione Strade Sicure, il Protocollo per la prevenzione e lotta al bullissimo e devianza giovanile, e l’istituzione dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale. Infine l’impegno nell’emergenza Granchio blu.