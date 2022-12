Sicurezza, intervento per l’Abbazia

Il Rotary club Codigoro, Terre Pomposiane e Comacchio, ha messo in sicurezza il piano della cella campanaria impermeabilizzando la pavimentazione del piano superiore, in cui sono poste le quattro campane centenarie capaci di scandire le ore tramite martinetti che, battendo in esterno alla campana, emettono suoni riportanti alla mente questo luogo millenario in cui erano presenti ben 120 frati, fra i quali quel Guido Monaco inventore del pentagramma.

L’intervento di impermeabilizzazione, costato quasi duemila euro, è stato effettuato da un’azienda esperta del settore. Il sodalizio Rotariano ha da tempo preso "in adozione" il campanile poichè anni fa ha finanziato un intervento sostanzioso e determinante per l’apertura ai visitatori per la salita alla struttura storica.

Infatti contribuendo economicamente alla ristrutturazione delle scale e pianerottoli in legno, ha permesso la risalita, in piena sicurezza, delle otto celle fino a quella campanaria, non visitabile.

Questo intervento ha consentito anche alle associazioni di volontariato Buonincontro e Mantello di Pomposa di poter installare un presepe verticale disposto sugli otto piani fino alla salita in cui è stata allestita con grande maestria e passione la grotta della natività.

In ogni piano è raffigurata una rappresentazione del presepe che in pochi giorni è stato visitato da oltre cinquecento persone, capaci di sfidare la salita a piedi fino all’ultima cella, fra cui anche una coppia iraniana e numerosi frati e suore, accorsi per visitarlo.

Il presepe è stato realizzato da dodici volontari che hanno lavorato incessantemente per oltre un mese, con statue a grandezza naturale e tante parti ricostruite con materiale riciclato, come carta da giornali e anche stracci.

L’impermeabilizzazione è servita a mettere in sicurezza la struttura dalle infiltrazioni di acqua piovana che percolava dall’alto al basso, ammalorando le varie pavimentazioni in legno e creando diverse microspaccature dovute al gelo.

Un ringraziamento particolare è stato indirizzato, a conclusione della messa, da don Stefano Gigli al Rotary Club Codigoro, Terre Pomposiane e Comacchio, al quale si sono associati tutti i volontari delle associazioni Buonincontro e Mantello di Pomposa.

