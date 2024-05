"Sicurezza, libertà, giustizia Le accuse contro di me?. Preferisco parlare di temi"

"Certi argomenti, senza nemmeno nominarli, sono talmente drammatici e seri che non andrebbero usati in campagna elettorale. Ho quindi preferito non rispondere e non cadere nelle provocazioni. Ci sono stati momenti difficili, è vero, ma in questi mesi la mia famiglia e i miei amici mi sono sempre stati vicini con affetto e solidarietà". Così Pietro Scroccarello, ex poliziotto in pensione e candidato in lista Lega, mette un punto alle polemiche che hanno infiammato il dibattito politico sulla sua candidatura. E lo fa durante la cena di chiusura della sua campagna elettorale, l’altra sera al ristorante Al giardino. Appuntamento a cui hanno partecipato circa un’ottantina di persone, tra cui il deputato del Carroccio, Davide Bergamini e il capolista Nicola Lodi. "Piuttosto che parlare delle accuse rivolte alla mia persona – così Scroccarello, oggetto di una dura presa di posizione della Curva Ovest per il caso Aldrovandi – preferisco parlare di quello in cui credo. La mia campagna elettorale, come mi ricorda sempre Lodi, è stata silenziosa. Ho preferito il rapporto ad personam piuttosto che il volantinaggio".

"Sento di avere ancora tante energie da dedicare a qualcosa di utile per i miei concittadini, per i nostri figli e nipoti – prosegue – . Con il lavoro che facevo, sono stato un osservatore privilegiato, sapevo cosa ci fosse al Palaspecchi. Io c’ero quando si parlava di mafia nigeriana, le informazioni non erano sconosciute all’amministrazione precedente, ma venivano sottovalutate perché per loro era mera campagna elettorale, poi sono arrivate oltre duemila pagine di informativa della Questura che hanno aperto le indagini". Di qui l’adesione alla lista della Lega e al progetto del sindaco uscente. "Credo in Alan Fabbri, l’unico sindaco possibile – scandisce –. La democrazia è al sicuro con tre pilastri: sicurezza, libertà e giustizia. Non bisogna cadere nella trappola ideologica che propone questa sinistra, ossia che chiudere un parco di sera vuol dire privare i residenti della propria libertà. Significa, invece, restituirli alla cittadinanza, ai nostri nipoti. In tema sicurezza non abbiamo ancora vinto la battaglia, ma c’è da chiedersi con chi vogliamo continuarla, con chi ha negato per anni ciò che era sotto gli occhi di tutti, o con chi ha portato attenzione sul tema e ha fatto tutto per cambiarla?".