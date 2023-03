Sicurezza, lotta al bullismo "Possibili multe ai genitori"

CENTO

Saranno ripresentate per l’approvazione nel prossimo consiglio comunale fissato per il 22 marzo, con le opportune correzioni per non dare adito a fraintendimenti, le modifiche al regolamento di polizia urbana del Comune di Cento. Modifiche che vanno ad aggiornare il documento sulla base delle nuove normative che sono state introdotte negli ultimi anni, inserendo così importanti novità che sono state illustrate nella seduta di mercoledì sera dall’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Mario Pedaci. Tra le più importanti, quelle riguardanti il contrasto al fenomeno del bullismo. "Il bullismo – ha sottolineato Pedaci – rappresenta un pregiudizio sia per la sicurezza, sia un nocumento per la civile convivenza. Tutte le azioni riconducibili al bullismo sono vietate sul nostro territorio e potranno essere accertate, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 della Legge 689 del 1981, sulla scorta di mere informazioni testimoniali assunte, perché normalmente queste situazioni si consumano prima che possa esserci l’intervento da parte delle forze dell’ordine". In caso di accertamento di queste situazioni, dunque, si potrà procedere con la sanzione amministrativa nei confronti di chi detiene la patria potestà genitoriale di chi si macchia di bullismo: "Sanzione amministrativa che – ha proseguito Pedaci – potrà essere ridotta al minimo, se gli esercenti la patria potestà genitoriale avranno concordato preventivamente e congiuntamente con la direzione e la presidenza dell’istituto scolastico di avviare e far frequentare effettivamente al ragazzo o alla ragazza i corsi che normalmente vengono svolti nei plessi scolastici contro il fenomeno del bullismo". Il senso, dunque, non è solamente quello di intervenire su una situazione "di per sé stessa sgradevole – ha specificato l’assessore -, ma anche quella di cercare di recuperare il bullo, in quanto ciò impedisce tutta un’attività futura a ventagli che potrà riguardare la sua famiglia, i suoi vicini di casa, i suoi figli. E, quindi, poter intervenire con questo meccanismo è sicuramente tra i nostri obiettivi". Oltre a ciò, il regolamento prevedrà il Daspo urbano, introdotto per agire in maniera preventiva su determinate fattispecie di comportamenti che riguardano tutela della fruibilità, della accessibilità e del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico specificate dal regolamento, e di nuove azioni a tutela del decoro urbano. Dai banchi della minoranza, come da quelli della maggioranza, sono giunte parole di apprezzamento sull’introduzione dei nuovi articoli, ma il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi ha rilevato un errore che ha fatto propendere per un ritiro della delibera da parte della giunta Accorsi, per apportare le necessarie correzioni.

Valerio Franzoni