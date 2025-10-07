Sicurezza, modello Ferrara: "Street tutor nei bagni"

Una richiesta e una proposta. Entrambe indirizzate al Comune da parte del centrodestra su input della Lega. Al centro, il tema della sicurezza. E, in particolare, la volontà di "esportare il modello Ferrara" e di istituire anche per la costa il servizio degli Street Tutor per vigilare su stabilimenti e zone più affollate durante la stagione estiva. Matteo Cavallari, il consigliere del Carroccio – assieme a tutto il centrodestra – ha deciso di porre la questione in consiglio comunale. Di più: in una missiva chiede al primo cittadino Pier Luigi Negri di convocare una seduta straordinaria di Aula per discutere degli "oltre quindici atti di vandalismo che hanno arrecato ingenti danni agli stabimenti". La conferenza di ieri pomeriggio – alla quale hanno preso parte anche il deputato Davide Bergamini e Dario Carli, oltre a Nicola Lodi responsabile sicurezza della Lega Emilia – è stata concordata con il candidato sindaco Samuele Bellotti. "Nei mesi estivi – scandisce Lodi – abbiamo assistito a tantissimi gravi episodi di vandalismo che hanno riguardato per lo più gli stabilimenti balneari. Così come abbiamo assistito a tentatvi di violenza a vario titolo. Sono atti inaccettabili e per i quali occorre mettere un freno: da qui nasce l’iniziativa di richiede al Comune un impegno straordinario di ulteriore presidio del territorio di concerto con la Regione". A questo proposito, la Lega ha presentato un documento molto circostanziato in cui avanza diverse richieste. Per la precisione, sono sei i punti che il Carroccio mette nero su bianco. "Attivare le procedure per l’istituzione del servizio di Street Tutor ai Lidi di Comacchio – si legge nel documento – . Definire i protocolli operativi per l’autorizzazione e la formazione degli Street Tutor, individuare le aree prioritarie di intervento, con particolare riferimento ai luoghi della movida notturna ai Lidi di Comacchio e stabilire modalità di coordinamento tra gli Street Tutor, le forze dell’ordine presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia Locale, Finanza)". Sul piano finanziario, il centrodestra chiede all’amministrazione di "prevedere risorse nel bilancio comunale per l’attivazione e il mantenimento del servizio e promuovere accordi con gli operatori economici del settore (stabilimenti, locali pubblici, discoteche) per la collaborazione nell’implementazione del servizio, anche attraverso forme di co-partecipazione ai costi come sperimentato in altre realtà regionali". "Non possiamo pensare – chiude Lodi – che la Sicurezza sia appaltata esclusivamente alle forze dell’ordine. Ormai è conclamato che rappresentA uno sforzo collettivo. Così come non possiamo pensare che siano i soli stabilimenti a dover sostenere le spese degli Street Tutor. Pensiamo che l’amministrazione si debba assumere le sue responsabilità lavorando di concerto con la Regione come accade a Ferrara".