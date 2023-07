Sicurezza nei trasporti, ’La Valle’ certificata Ue

La Valle Trasporti è la prima azienda di trasporto persone in Emilia-Romagna a ottenere la certificazione del sistema di gestione della sicurezza stradale secondo lo standard ISO 39001 da DNV, uno dei principali enti di terza parte, a livello globale, che fornisce servizi di assurance, certificazione, verifica e gestione del rischio. L’azienda con sede a Ferrara è attiva dal 1989 nel settore trasporto di persone, forte di una esperienza familiare e di una tradizione aziendale di oltre cinquanta anni di presenza nel mercato della mobilità in bus. È un punto di riferimento in Italia nel sistema del trasporto passeggeri con autobus e in Emilia-Romagna è fra le più importanti realtà del settore.

La titolare Mimma La Valle, insieme al direttore generale Paolo Pastorello, dirige l’azienda ferrarese secondo moderni criteri gestionali, supportata da uno staff giovane e qualificato. Da sempre impegnata nell’assicurare qualità dei servizi erogati ai clienti, attenzione fattiva agli stakeholder, applicazione dei principi della responsabilità sociale e piena conformità normativa, già nel 1999 La Valle Trasporti ha ottenuto da DNV la certificazione del proprio sistema di gestione qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001. Ha poi proseguito il suo percorso con DNV ottenendo la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 e per la salute e sicurezza dei lavoratori, ISO 45001; inoltre, l’AGCM, Autorità Nazionale Garante per il Mercato e la Concorrenza, dal 2018 le ha attributo il Rating di legalità.

"Lavorando nel concorrenziale e selettivo mercato del noleggio nazionale e internazionale, abbiamo voluto sviluppare servizi di qualità, efficaci, efficienti e sostenibili, puntando sulle migliori pratiche e standard di settore”, commenta il direttore generale Paolo Pastorello. “Questo nuovo risultato si inquadra in una politica di continuo miglioramento che ci porta a confrontarci sempre con le migliori pratiche e a gestire correttamente i rischi legati alla sicurezza stradale, una tematica di fondamentale importanza per il nostro settore".

Oggi La Valle Trasporti conta oltre 90 dipendenti e 120 automezzi tra autobus, autovetture e furgoni, con circa 5.200 posti-passeggero disponibili, più di 2,5 milioni di chilometri percorsi ogni anno e un fatturato che nel 2022 ha superato i 6 milioni di euro. Quale impresa radicata nel territorio è socio fondatore della consortile per il TPL ferrarese FE.M. - Ferrara Mobilità e del Consorzio di Promozione Turistica del territorio VISIT Ferrara.

re. fe.