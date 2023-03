Sicurezza nelle frazioni Nuovo blitz interforze, sequestri di droga, identificazioni e sanzioni

Dai furti allo spaccio, passando per il degrado e l’immigrazione clandestina. Continuano i controlli interforze decisi nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e voluti dal prefetto Rinaldo Argentieri. Nella giornata di venerdì polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono scese in strada insieme per un servizio rivolto in particolare alle frazioni. Il focus delle forze dell’ordine è stato, in particolare, il contrasto dei furti, dello spaccio e dell’immigrazione clandestina.

Il servizio interforze ha visto coinvolte due pattuglie della polizia locale tra cui un’unità cinofila, due pattuglie della polizia di Stato, due pattuglie dell’Arma dei carabinieri e una pattuglia della guardia di finanza. A ogni forza di polizia è stata assegnata una zona durante il breefing svoltosi all’interno della nuova caserma della polizia locale. Le frazioni oggetto di controllo sono state Pontelagoscuro, Pontegradella, Malborghetto e Borgo Punta. Durante l’arco del servizio le pattuglie hanno complessivamente controllato 1.561 veicoli – di cui 1.490 tramite dispositivo automatico Targasystem – e 99 persone. L’attività interforze ha portato al sequestro di 3,13 grammi di hashish e alla contestazione di cinque violazioni amministrative. "Al di là dei meri risultati numerici – fanno sapere i vertici delle forze coinvolte attraverso una nota congiunta –, la presenza di numerose pattuglie ha una importante funzione deterrente".