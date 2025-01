"Sicurezza per Campotto e ospedale. Le sfide per il futuro del territorio"

La prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza idraulica a Campotto e zone limitrofe colpite dall’alluvione, il completamento della costruzione del ponte su via Cardinala e sulla viabilità; il riavvio del cantiere della statale 16, la prosecuzione dell’adeguamento degli edifici scolastici, la riqualificazione dell’ospedale e l’adeguamento del patrimonio di edilizia popolare. Sono i propositi per il 2025 illustrati dal sindaco di Argenta, Andrea Baldini. Il bilancio per quanto fatto nell’anno da poco andato in soffitta è stato presentato in un video registrato davanti alla delizia di Benvignante, riqualificata e ristrutturata, da dove per la prima volta quest’anno è stato organizzato un evento internazionale, Ferrara sotto le stelle, con il concerto della Premiata Forneria Marconi e degli statunitensi Negrito.

"È stato un anno difficile, un altro anno difficile; ma anche un anno di impegno, traguardi e di crescita della nostra comunità di cui andare orgogliosi", ha detto il primo cittadino, che ha aggiunto: "L’evento più importante è stato il riavvio del cantiere della statale 16. Al momento i lavori sono sospesi per la bonifica di eventuali ordigni bellici, in attesa che in aprile si possa discutere un ricorso al Tar che ci vede fiduciosi". E’ un’opera attesa da molti anni e anche la più costosa di sempre, parliamo di centinaia di milioni di euro, che permetterà il collegamento dallo svincolo di Argenta fino al fiume Reno, con costruzione di un nuovo ponte. Un’opera attesa anche in Romagna: rappresenterebbe il collegamento con il porto di Ravenna e darebbe respiro alla viabilità della Romea. Nel 2025 continueranno i lavori di ammodernamento e riqualificazione del Mazzolani – Vandini e dell’edilizia scolastica. Tra le opere di cui il sindaco va maggiormente orgoglioso c’è ovviamente la nuova scuola materna "Don Giovanni Minzoni", costata circa 6 milioni di euro e che ha richiesto quattro anni di lavoro. Non è stata l’unica scuola a beneficiare di cure, il sindaco ha citato la scuola di Santa Maria Codifiume, il consolidamento statico realizzato a tempi di record. In prospettiva il Polo per l’infanzia, oltre la statale 16, attorno al quale nascerà un parco.

"Nei mesi di settembre e ottobre le nostre energie sono state assorbite da eventi alluvionali a Campotto e zone limitrofe – è uno dei temi affrontati – creando importanti danni a residenti, agricoltori e attività commerciali. Rispetto a questo si giocherà molto dei lavori del 2025: siamo in attesa di risposte dalla Regione Emilia-Romagna, che è sempre stata al nostro fianco, più il Governo. Grazie ai fondi arrivati si stanno facendo importanti lavori di messa in sicurezza idraulica, ma servono ulteriori interventi per ricominciare a vivere questi spazi". A breve partiranno i lavori di ripristino dell’argine dell’Idice, dopo la falla che si era aperta il 20 ottobre.

Franco Vanini