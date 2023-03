Sicurezza stradale, incidenti in calo "Abbiamo aumentato i controlli"

Da questo momento in poi, ogni anno in consiglio Comunale a Bondeno si presenterà un report con il numero degli incidenti stradali, la tipologia degli stessi e i risultati raggiunti in termini di sicurezza alla guida e di deterrenza dei comportamenti scorretti. È un ordine del giorno approvato all’unanimità dall’assemblea e presentato dal consigliere di minoranza Davide Verri. "Già oggi sono numerose le azioni atte a rendere più sicura la percorrenza delle strade a tutte le tipologie di utenti – ricorda il sindaco, Simone Saletti –, ed è un dato di fatto che il tasso di incidentalità sia in netto calo nel quinquennio 2017-2021". Gli incidenti sulle arterie viabili bondenesi sono infatti passati dai 61 del 2017 ai 29 di cinque anni dopo. Sono invece rimasti più o meno costanti i verbali redatti annualmente dagli agenti di Polizia locale, attestati sui 1500-1900 all’anno, ad eccezione del calo registrato nel 2020 con tutta probabilità riconducibile ai lunghi mesi di lockdown. "In altre parole – prosegue Saletti –, le strade bondenesi si dimostrano sempre più sicure, pur nella consapevolezza che continueremo nelle azioni di deterrenza dei comportamenti scorretti e nell’educazione stradale sin dall’età scolastica. Anche le costruzioni di piste ciclabili o di percorsi protetti che stiamo portando avanti o che abbiamo già ultimato sono volte al miglioramento della sicurezza per tutti gli utenti".

In Consiglio è stata poi esaminata l’attività dello scorso anno effettuata dagli agenti della Polizia locale: "Le nostre strade sono costantemente monitorate – rimarca l’assessore alla Sicurezza, Ornella Bonati –: dai 421 posti di controllo (in media più di uno al giorno), alle 1257 attività esterne condotte dagli agenti in divisa. Sono aumentati anche i controlli ai mezzi pesanti, saliti a 49 nel corso del 2022, senza tralasciare i controlli con Autovelox, Telelaser e TruCam, complessivamente attestati a 154 durante la passata annualità. E poi ancora gli svariati controlli delle soste e il costante servizio davanti alle scuole. Insomma – chiosa Bonati –, gli agenti ci sono e sono costantemente sul territorio, anche la sera". Dati che rafforza il comandante della Polizia Locale, Stefano Ansaloni, offrendo uno sguardo al futuro: "In particolar modo sulle strade provinciali che intersecano i centri abitati frazionali, abbiamo già intensificato e continueremo a intensificare i posti di controllo".