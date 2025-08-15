Sicurezza stradale. Ripristino degli asfalti tra Gaibanella e Fossanova

Il ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità di almeno sei chilometri della strada provinciale 65, nelle zone tra Gaibanella, Gaibana, Monestirolo e Fossanova San Marco, rientra nel programma asfalti 2025 della Provincia. In particolare, l’intervento fa parte dei nove milioni di risorse Pnrr che il commissario ha riconosciuto all’amministrazione estense a seguito dei danni causati dall’alluvione nell’autunno 2024. Risorse che, tramite apposita ordinanza, servono a coprire tutte le richieste documentate dai tecnici, con danneggiamenti rilevati lungo una ventina di strade provinciali, per un totale di 74 chilometri, compresa la 65 (Ferrara-Consandolo). Gli interventi saranno eseguiti direttamente dall’azienda partecipata dal ministero dell’Economia (Consap) affidataria dell’intera procedura, la quale ha previsto l’approvazione da parte della Provincia dei documenti di indirizzo per la progettazione e della convenzione con la stessa Consap. "Conosciamo le condizioni di questa strada, come della viabilità provinciale complessiva – conclude il presidente Daniele Garuti – e per questo abbiamo anche condiviso con i sindaci del territorio il programma degli interventi per quest’anno".