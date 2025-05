Sicurezza stradale, studenti da podio. Video, grafiche e attenzione: "Questi ragazzi sono d’esempio"

La sicurezza stradale raccontata con la creatività degli studenti. Si tratta del progetto ‘La strada per andare lontano’, nato da un’idea del prefetto Massimo Marchesiello e realizzato con il contributo delle istituzioni per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. Ieri, in Sala Estense, le premiazioni. Presenti, con il prefetto, l’assessore Cristina Coletti, la direttrice generale delle aziende sanitarie Nicoletta Natalini, la dirigente Polstrada dell’Emilia Romagna, Simonetta Lo Brutto, il dirigente scolastico provinciale, Edoardo Soverini, e il responsabile dell’Osservatorio regionale per l’educazione stradale, Marco Pollastri. Insieme ai molti studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, rappresentanti delle Forze dell’ordine. La cerimonia, condotta da Rudy Bandiera, ha avuto inizio con i saluti istituzionali del prefetto, dell’assessora Coletti, e l’intervento di Nicola Bianchi, vice capocronista de Il Resto del Carlino. Il presidente provinciale AVIS, Gabriele Anania, accompagnato di volontari del Servizio civile universale di Avis, ha illustrato i dati raccolti durante gli incontri formativi del progetto. "Sono stato molto colpito – ha dichiarato il prefetto Marchesiello – dall’entusiasmo e dalla creatività dimostrati dagli studenti nel concorso di idee legato al progetto ‘la strada per andare lontano’, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione". L’assessore Coletti ha ricordato: "Una giornata molto importante perché conclude un ampio percorso di educazione civica, che ha coinvolto centinaia di giovani chiamati ad impegnarsi per costruirsi una propria sensibilità sul tema della sicurezza stradale". Il momento più atteso è stato quello delle premiazioni. Nella categoria video vince con ‘distrazioni vitali’ la 4ª H, seguono ‘sorsi letali’ 5ª H e ‘street’ 5ª G, tutte classi dell’istituto Einaudi della città. Premio speciale per l’originalità della realizzazione e la particolarità della tecnica utilizzata il video fumetto ‘regalati un’altra giornata…quando guidi lascia il telefono’ 4^T dell’I.T.E. ‘Bachelet’.

Categoria grafica, primo il lavoro ‘sulla strada, la prudenza è la bellezza’ 4^E Liceo Ginnasio Statale ‘G. Cevolani’ Cento, poi ‘drink drive die’ di Elia Delle Noci, Ilaria Cavazza, Laura Mucci e Andrea Ghelfi della 5 H dell’istituto Taddia di Cento e terzi ‘meno telefono più vite’ di Anna Luna Bregolato, Arianna Bonetti, Zyna Dela Torre, Angelo Resciniti, Sara Pellati, Sergio Bergamini e Paolo Pietro Caselli 5 B liceo artistico Dosso Dossi Ferrara. Categoria musica, nel lavoro di gruppo ‘cambio di direzione’ 5 H dell’Einaudi, mentre per l’individuale ‘basta un attimo’ di Silvia Maria De Vincenzo 5 H del Taddia Cento. Infine, categoria produzione scritta premiato ’l’importanza di scegliere’ 5 H dell’Einaudi. Un premio speciale per la capacità di unire la produzione scritta alla categoria grafica ‘la mia strada (è) il nostro futuro’ 5 BM dell’Copernico-Carpeggiani. L’edizione 2025 va in cantiere, ma già sono iniziati i lavori per quella del prossimo anno con tante sorprese.

Mario Tosatti