Sicurezza stradale tra gli studenti Il racconto toccante di una madre

Il tema della sicurezza stradale, proposta ieri mattina al teatro Arena di Codigoro con la partecipazione di studenti del Polo Scolastico e degli Istituti Comprensivi del territorio, è stato un importante momento divulgativo per cercare di contrastare questa terribile piaga che miete tante giovani vittime. Oltre agli interventi istituzionali, estremamente toccante è stata la testimonianza di chi ha pagato il prezzo dovuto alla tragedia di un grave incidente stradale. Quella che ha calamitato un teatro gremito di studenti è stata Morena Mazzanti, che una notte d’estate di 16 anni fa, in un incidente stradale occorso al figlio Cesare, ha cambiato per sempre la vita del suo ragazzo e dell’intera famiglia. "Mio figlio non parla, si alimenta attraverso un sondino nello stomaco collegato a una pompa elettrica e dipende completamente – ha detto la mamma – da me e da suo padre. E’ alto, bellissimo, ci guarda con quegli occhi azzurri profondi come il mare, ma non sappiamo se ci riconosce. Ragazzi, abbiate sempre a cuore il senso della responsabilità per la vostra vita e per quella degli altri". Molti gli studenti, tutti in assoluto silenzio, che alla fine le si sono avvicinati per esprimergli una sincera solidarietà. Il sindaco Alice Zanardi ha lanciato un appello affinché "la sicurezza stradale sia al centro delle attenzioni delle istituzioni e della comunità". Sono intervenute anche autorità militari e civili.

cla.casta.