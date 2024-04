Sicurezza sul lavoro, dati drammatici: "Episodi evitabili"

Nella giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro e delle vittime dell’amianto, che ricorre il 28 di aprile, la dottoressa Antonia Maria Guglielmin, direttrice dell’unità operativa di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Usl di Ferrara, fornisce alcuni dati.

"L’elaborazione dell’Osservatorio regionale sugli infortuni sul lavoro della Regione – sottolinea – a partire dai dati Inail mensili open data, estratti il 30 gennaio 2024, evidenziano una riduzione delle denunce presentate a Ferrara nel 2023 del 23% (-7,6% dato medio regionale) e del -11,8% rispetto al triennio precedente. Nel 2023 si sono verificati nella provincia di Ferrara 3 infortuni mortali. Le modalità di accadimento (caduta dall’alto; schiacciamento sotto un trattore per ribaltamento) si presentano come evitabili e prevedibili. Anche lo scorso anno si sono verificati nel nostro Paese più di 1000 infortuni mortali, e la tendenza– sia pure in leggero calo dopo il 2020 – sembra mantenersi al di sopra dei 1000 casi all’anno. Nel 2022 sono state denunciate a Ferrara 185 malattie professionali di cui il 68% a carico del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo derivanti dal sovraccarico biomeccanico. Le elaborazioni open data Inail di Ciip (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) aggiornata con i dati pubblici di Inail, evidenziano un aumento del 50% del numero delle malattie professionali denunciate a Ferrara nell’anno 2023".