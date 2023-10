Sicurezza sul lavoro, due imprenditori nei guai

COMACCHIO

Due datori di lavoro sono stati denunciati e sanzionati nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del lavoro) di Ferrara, con il supporto dei militari di Comacchio. L’attività svolta aveva lo scopo di prevenire e reprimere i fenomeni di sfruttamento del lavoro e il lavoro sommerso, e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro. Recentemente sono stati completati gli accertamenti a seguito delle ispezioni effettuate nel settore terziario insistenti nella provincia di Ferrara. Le ispezioni in materia di lavoro hanno riguardato varie attività operanti nel settore turistico, e complessivamente sono stati dodici i lavoratori controllati. E, durante i controlli, sono emerse violazioni inerenti la normativa sulla sicurezza, l’igiene e la salute sui luoghi di lavoro.

L’attività, effettuata su aziende individuate a seguito di preventiva attività info-operativa svolta dall’Arma territoriale in sinergia con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara, ha consentito di accertare che due ditte tra quelle sottoposte a ispezione presentavano delle irregolarità. Alle due attività è stato contestato il mancato rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e, nello specifico, il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, che non era stato rielaborato ‘a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori’, come indicato dall’articolo 29 del decreto legislativo 812008. Dunque, a seguito delle ispezioni e conclusi i necessari accertamenti, due datori di lavoro sono stati denunciati in stato di libertà da parte degli uomini dell’Arma. Inoltre, sono state elevate le previste contravvenzioni in materia di sicurezza suo luoghi di lavori.

Un’attività importante quella effettuata dai militari dell’Arma che appartengono al Nil con il supporto dei colleghi della Compagnia territoriale che, come detto, ha interessato varie attività. Infatti, lo scopo principale di questi accertamenti è quello di contrastare fenomeni come lo sfruttamento del lavoro e lavoro sommerso, nonché verificare che all’interno delle imprese vengano rispettate le normative riguardanti la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Valerio Franzoni