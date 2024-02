Sicurezza sulla strada. A Molino Albergati in arrivo sette dossi

Il settore Lavori Pubblici del Comune di Cento ha comunicato che da oggi al fino al primo marzo, si lavorerà a Molino Albergati, in via Albergati, per installare due dossi artificiali alti sette centimetri, come sistema di rallentamento della velocità per migliorare e garantire maggiori condizioni di sicurezza e, ad integrazione, vi sarà anche il limite di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia. Per la realizzazione delle opere, fino al primo marzo vi sarà un senso unico alternato regolato a vista e già il limite dei 30 orari nell’area di volta in volta interessata dal cantiere stradale mobile, che avanzerà contestualmente all’avanzamento dei lavori.