Sicurezza sulle strade. Tra macchine elettriche e lezioni di guida: ’Evvai’

Si è conclusa ieri la prima edizione di “Evvai, mobilità per tutti”, l’evento organizzato dal Comune per la settimana europea della mobilità sostenibile negli spazi dell’acquedotto. La due giorni ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, famiglie e studenti, con un fitto programma di attività dedicate alla mobilità sostenibile, all’innovazione e all’educazione stradale. "Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione, – così l’assessore Stefano Vita Finzi Zalman – un evento di grande valore in cui sono stati affrontati temi importanti del nostro vivere comune come la mobilità attiva, la sicurezza stradale e le regole di utilizzo dei monopattini elettrici alla luce del nuovo codice della strada. Abbiamo vissuto in prima persona la nuova bicipolitana, provando un percorso insieme a Fiab e a tanti concittadini. Abbiamo provato i nuovi bus ad idrogeno, silenziosi, confortevoli e puliti. Un evento che per la prima volta ha stimolato un importante confronto con i cittadini per illustrare quanto fatto e quanto in progetto da parte dell’amministrazione per incentivare una mobilità che sia davvero per tutti".

Sabato, dopo i saluti istituzionali dell’assessore e di Giuliano Giubelli, presidente Fiab, Dott, azienda fornitrice di monopattini e bici elettriche, ha consegnato al Comune la targa di riconoscimento per il milione di corse effettuate nel territorio. Tper, poi, ha presentato il nuovo autobus a idrogeno con una corsa dimostrativa verso il deposito di via Trenti, accompagnata dalla musica dal vivo di un busker. La Polstrada ha illustrato le norme del nuovo Codice della Strada sui monopattini elettrici, in un incontro molto partecipato. Ieri, invece, la manifestazione è proseguita con il gruppo auto elettriche, tra sfilata e presentazione della Formula Sae a cura del Dipartimento di Ingegneria di Unige. All’ora di pranzo Ami ha presentato i progetti di mobilità collettiva ferrarese, mentre nel pomeriggio spazio all’educazione stradale per i più piccoli con la lezione “A scuola di bici”. Gli studenti sloveni hanno partecipato alla partenza del bus a idrogeno, testimoniando l’interesse internazionale per la mobilità sostenibile. Gran finale alle 18 con il suggestivo show di accensione dell’Acquedotto e un momento conviviale di aperitivo per chiudere la due giorni.