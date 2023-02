"Sicurezza, un flop dopo quattro anni"

"Dopo quasi quattro anni della Lega a Ferrara possiamo dire senza ombra di smentita che la loro politica sulla sicurezza è fallimentare!". Comincia così Alessandro Talmelli, segretario Pd comunale di Ferrara commentando gli articoli dei quotidiani degli ultimi giorni. "Non passa giorno – riprende – che non avvenga un furto o un atto di vandalismo non solo in centro, ma anche nelle zone periferiche della città. Lo abbiamo denunciato anche nei recenti incontri che abbiamo fatto sia con il questore che con il Comandante dei carabinieri, ai quali abbiamo portato anche i nostri ringraziamenti per il prezioso lavoro che svolgono sul territorio. Indubbio e apprezzabile il buon lavoro svolto nei giardini del grattacielo, ma è sotto gli occhi di tutti che essersi concentrati solamente ed interamente lì, non ha fatto altro che spostare e moltiplicare la microcriminalità nel resto del nostro territorio. Manca una strategia complessiva che preveda un investimento massiccio sulla videosorveglianza, su contributi ai privati per sistemi di sicurezza e anti-intrusione, un piano di assunzioni di vigili urbani che non serva solo per sostituire chi va in pensione ma che possa permettere il quarto turno, il controllo di vicinato, assicurazioni collettive contro i furti, ma soprattutto un’idea di città diversa: viva e partecipe non come, anche in questo caso contravvenendo alle promesse fatte (se non al Gad), caratterizzata da continue chiusure delle attività commerciali, che oltre ad essere un servizio essenziale sono un presidio di sicurezza, che chiudono una dopo l’altra, non solo nelle frazioni ma anche in centro a cui ora verrà dato il colpo di grazia con il progetto Feris".