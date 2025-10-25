Sicurezza urbana, dalla Regione 92mila euro

Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Ferrara
Cronaca
25 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Argenta, viale Aldo Moro supporterà le spese per potenziare l'illuminazione a Traghetto e per la recinzione del campo da calcio

Stanziati 92mila euro dalla Regione per la sicurezza urbana ad Argenta . Soddisfatto il presidente della Regione Michele De Pascale: "Si consolida una strategia di sostegno reciproco fra sicurezza e inclusione sociale". Per la realizzazione di progetti di sicurezza integrata per tre comuni (fra i quali c'è Argenta), la Regione metterà a disposizione complessivamente 287mila euro: 92mila all'amministrazione di Argenta, 96mila a quella di Cattolica e 99 mila a quella di Vetto. Il progetto del Comune di Argenta riguarda la zona sportiva di via Risorgimento nella frazione di Traghetto e prevede un'integrale riqualificazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica, la sistemazione dei percorsi e delle recinzioni, la risistemazione del campo da calcio e la realizzazione di uno spazio di gioco libero. A questi interventi si affiancheranno attività culturali e sportive in collaborazione con le associazioni e le comunità locali. L'obiettivo delle risorse stanziate dalla Regione è prevenire il conflitto sociale, migliorare l'illuminazione pubblica e riqualificare gli spazi verdi cittadini. Sono alcune delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana previste dai nuovi accordi di programma approvati nell'ultima seduta di Giunta dalla Regione Emilia-Romagna con i Comuni di Argenta, nel ferrarese, Cattolica, nel riminese, e Vetto, nel reggiano. Le intese rientrano nella strategia di prevenzione integrata che la Regione sta promuovendo su tutto il territorio regionale e finalizzata a costruire un sistema integrato di sicurezza, fondato sulla prevenzione, la mediazione sociale e la collaborazione istituzionale e che ha visto già concretizzarsi accordi con i Comuni di Bologna, Modena, Cesena, Ferrara, Piacenza, Russi (Ra) e Calendasco (Pc), Cervia (Ra) e Formigine (Mo). Per la realizzazione dei progetti previsti dai tre accordi di programma la Regione metterà a disposizione complessivamente 287mila euro, così suddivisi: 92mila euro per il comune di Argenta, su un costo totale del progetto di 115mila; 96mila per il comune di Cattolica, su costo un totale di 120mila; e 99 mila per il comune di Vetto, su un totale di 160mila. "Con questi tre nuovi accordi si consolida una strategia che prevede il sostegno reciproco tra sicurezza e inclusione sociale, valorizzando il lavoro congiunto tra istituzioni locali e regionali e partendo dalle peculiarità di ogni territorio – sottolinea il presidente della Regione con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele de Pascale– . La sicurezza urbana ha bisogno di interventi integrati, a partire dalle attività di controllo e presidio del territorio, in capo alle forze dell'ordine, sotto il coordinamento di questure e prefetture e con la collaborazione e il supporto degli enti locali. A queste attività insostituibili si possono e si devono affiancare tutte le azioni preventive che sicuramente possono dare un grande contributo per rendere più sicure le nostre città, come l'illuminazione pubblica, la mediazione e l'animazione culturale e la programmazione degli spazi urbani attraverso percorsi partecipati".

Giovanni Tarlazzi

