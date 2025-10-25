Sicurezza urbana, dalla Regione 92mila euro

Stanziati 92mila euro dalla Regione per la sicurezza urbana ad Argenta . Soddisfatto il presidente della Regione Michele De Pascale: "Si consolida una strategia di sostegno reciproco fra sicurezza e inclusione sociale". Per la realizzazione di progetti di sicurezza integrata per tre comuni (fra i quali c’è Argenta), la Regione metterà a disposizione complessivamente 287mila euro: 92mila all’amministrazione di Argenta, 96mila a quella di Cattolica e 99 mila a quella di Vetto. Il progetto del Comune di Argenta riguarda la zona sportiva di via Risorgimento nella frazione di Traghetto e prevede un’integrale riqualificazione e potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica, la sistemazione dei percorsi e delle recinzioni, la risistemazione del campo da calcio e la realizzazione di uno spazio di gioco libero. A questi interventi si affiancheranno attività culturali e sportive in collaborazione con le associazioni e le comunità locali. L’obiettivo delle risorse stanziate dalla Regione è prevenire il conflitto sociale, migliorare l’illuminazione pubblica e riqualificare gli spazi verdi cittadini. Sono alcune delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana previste dai nuovi accordi di programma approvati nell’ultima seduta di Giunta dalla Regione Emilia-Romagna con i Comuni di Argenta, nel ferrarese, Cattolica, nel riminese, e Vetto, nel reggiano. Le intese rientrano nella strategia di prevenzione integrata che la Regione sta promuovendo su tutto il territorio regionale e finalizzata a costruire un sistema integrato di sicurezza, fondato sulla prevenzione, la mediazione sociale e la collaborazione istituzionale e che ha visto già concretizzarsi accordi con i Comuni di Bologna, Modena, Cesena, Ferrara, Piacenza, Russi (Ra) e Calendasco (Pc), Cervia (Ra) e Formigine (Mo). Per la realizzazione dei progetti previsti dai tre accordi di programma la Regione metterà a disposizione complessivamente 287mila euro, così suddivisi: 92mila euro per il comune di Argenta, su un costo totale del progetto di 115mila; 96mila per il comune di Cattolica, su costo un totale di 120mila; e 99 mila per il comune di Vetto, su un totale di 160mila. "Con questi tre nuovi accordi si consolida una strategia che prevede il sostegno reciproco tra sicurezza e inclusione sociale, valorizzando il lavoro congiunto tra istituzioni locali e regionali e partendo dalle peculiarità di ogni territorio – sottolinea il presidente della Regione con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele de Pascale– . La sicurezza urbana ha bisogno di interventi integrati, a partire dalle attività di controllo e presidio del territorio, in capo alle forze dell’ordine, sotto il coordinamento di questure e prefetture e con la collaborazione e il supporto degli enti locali. A queste attività insostituibili si possono e si devono affiancare tutte le azioni preventive che sicuramente possono dare un grande contributo per rendere più sicure le nostre città, come l’illuminazione pubblica, la mediazione e l’animazione culturale e la programmazione degli spazi urbani attraverso percorsi partecipati".

Giovanni Tarlazzi