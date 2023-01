"Sicurezza urbana: più telecamere e controlli"

Botta e risposta sul nuovo sportello comunale di ascolto delle iniziative progettuali dei cittadini sulla sicurezza urbana integrata, dopo le critiche mosse da Fratelli d’Italia. "A nome del Partito Democratico di Cento, facciamo riferimento alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia attraverso il consigliere Alessandro Guaraldi che esprime il proprio disappunto per il coinvolgimento della cittadinanza da parte dell’amministrazione comunale di centro-sinistra che governa Cento – dice la nota inviata dal capogruppo Mattia Franceschelli - Evidentemente Fratelli d’Italia non concorda affatto con quanto affermato solo qualche giorno fa dal Presidente Mattarella in occasione del discorso alla nazione: "La Repubblica è partecipazione"".

E prosegue. "I fatti dicono che lo scorso anno la giunta Accorsi ha deliberato il Progetto Smart che sta progressivamente prendendo forma sul nostro territorio, anche grazie alla Regione che ne ha finanziato una prima parte – spiegano - Tutte le azioni che hanno il fine di attuare sul nostro territorio lo sviluppo della sicurezza urbana integrata, che è molto di più di quanto indicato dal consigliere Guaraldi, trovano poi per la prima volta un comune contenitore, cioè Smart, che ha fra l’altro il compito di organizzarne e coordinarne la realizzazione in ottemperanza a principi di sostenibilità, pubblica utilità ed effettivo impatto sulla sicurezza. Giova inoltre ricordare che l’assessore alla sicurezza ha più volte espresso, anche pubblicamente, la massima disponibilità a ricevere da tutti suggerimenti e o idee purché abbiano come finalità l’aumento della sicurezza del nostro territorio". E, sulla mancanza di riposte al question time, puntualizzano. "Va constatato come l’amministrazione stia operando nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento – concludono - per rispondere ai quesiti dei consiglieri, cioè 30 giorni, in un periodo oltretutto di feste natalizie, durante le quali è stato tra l’altro approvato in giunta lo schema di bilancio di previsione 2023-2025 con netto anticipo rispetto agli anni passati".

Sul tema sicurezza, il comune intende anche avviare un progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza su 3 nuove aree del Capoluogo, sia con un sistema di lettura targhe e transiti caratterizzato da 4 portali dislocati nei principali punti di accesso a Cento, che si aggiungerebbero alle 29 attuali 29 telecamere concentrate in 19 posizioni alle quali andranno a breve ad aggiungersi n°1 telecamera a 360° posizionata all’interno di un parco pubblico in attuazione dell’accordo di programma regionale "Sicurezza integrata" e 2 in centro storico per il progetto "Polizia di Comunità". Per quanto riguarda i nuovi portali, la cifra stimata è di 98.000 euro dei quali 40.000 sono già stanziati.

Laura Guerra