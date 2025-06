Sicurezza vicino alle scuole, arrivano tre nuove telecamere

Nuove telecamere che consentono di monitorare l’area di via Manzoni e via Giordano Bruno, attorno al centro studi superiori Carducci, dove si trovano il liceo e l’Ipssc di Bondeno. Sono già attive. È ‘Scuole più sicure’, un progetto per il quale il Comune di Bondeno aveva richiesto e ottenuto un contributo, che ha permesso di estendere ulteriormente la rete di telecamere attive nell’Alto Ferrarese. Attualmente le videocamere di sicurezza sono 287, tutte controllate da remoto dalla centrale operativa della polizia locale di via Turati.

"Bondeno aveva ottenuto un contributo ministeriale da 9mila e 900 euro per una serie di iniziative che servono a garantire ulteriormente la sicurezza degli studenti – spiegano il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla sicurezza Ornella Bonati –. Questi finanziamenti sono serviti ad acquistare tre telecamere posizionate, rispettivamente, sull’entrata della scuola, alla pensilina del deposito bici e alla palestra. In quest’ultima, diverse associazioni sportive svolgono la loro attività e ci avevano richiesto di potenziare i controlli. Unitamente alle telecamere sono stati prodotti materiali informativi per i giovani, che hanno lo scopo di prevenire fenomeni di bullismo e prevaricazione".

Il progetto non ha comportato oneri a carico del Comune, trattandosi di risorse ministeriali. "Si è trattato di un percorso condiviso con la prefettura – illustra il comandante della polizia locale dell’Alto Ferrarese, Stefano Ansaloni – che si è concluso positivamente con l’attivazione delle tre telecamere collocate attorno alla scuola e che aumenta la dotazione di ‘occhi elettronici’ sul territorio e controllati da remoto dalla nostra sala operativa. Lo scopo delle telecamere è principalmente deterrente rispetto a determinati comportamenti e frequentazioni nei pressi delle scuole. Naturalmente, per qualsiasi esigenza, le immagini possono essere richieste dai carabinieri a scopo di indagine".

Claudia Fortini