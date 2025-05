Sigaretta elettronica nasconde la droga

Decisamente proficuo è stato l’incontro avvenuto vicino alla stazione tra un’unità cinofila della polizia locale e il personale della Polfer. Quattro giovani minorenni di nazionalità italiana e romena (tre ragazze e un ragazzo), seguiti da una comunità fuori provincia, sono stati sorpresi privi di biglietto dal personale delle Ferrovie. La mancanza del titolo di viaggio e il rifiuto di fornire le proprie generalità ha fatto scaturire la richiesta di intervento degli agenti della Polfer. I quattro minori sono stati dunque denunciati per aver rifiutato di declinare le loro generalità. Ma non è tutto: una ragazza di 14 anni è stata trovata in possesso di quasi 5 grammi di hashish nascosta in modo singolare. L’adolescente è stata individuata dal cane Aaron, che ha puntato con insistenza la sua borsa. Da una sigaretta elettronica usa e getta è sbucato un involucro di plastica con dentro la droga.