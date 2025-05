Silent Trilogy tra grazia e assurdo. I tre corti firmati Juho Kuosmanen

Si chiude la stagione del cinema Boldini in Sala Estense con una piccola perla del cinema europeo contemporaneo: ‘Silent Trilogy’, firmata dal finlandese Juho Kuosmanen, tra i registi più sensibili e sorprendenti della nuova generazione. L’appuntamento è in anteprima fissato per stasera alle 21, grazie alla distribuzione della Cineteca di Bologna. Tre cortometraggi, un’ora scarsa di cinema muto (nel senso più puro e creativo del termine), girati in bianco e nero, senza dialoghi ma con cartelli scritti, accompagnati da una colonna sonora che intreccia musica e rumori con una forza narrativa rara. Pensato inizialmente per il live, Silent Trilogy è diventato un film ‘tascabile’ e senza tempo, che mescola malinconia e comicità, grazia e assurdo, con quello stile inconfondibile che ha reso celebre il cinema nordico.

I protagonisti sono marginali, sconfitti, un po’ disadattati – eppure pieni di vita. La loro umanità, lieve e ostinata, attraversa la pellicola con una naturalezza disarmante, capace di commuovere senza retorica. Come ha scritto Kuosmanen, "è una storia sulla fine del mondo e sugli straordinari tentativi di sopravvivervi". Già acclamato a Cannes con Scompartimento n. 6 e La vera storia di Olli Mäki, Kuosmanen torna con un film che è anche una riflessione affettuosa sul linguaggio del cinema stesso: Silent Trilogy è un piccolo gioiello poetico, capace di restituire al silenzio tutto il suo significato narrativo. Le proiezioni iniziano alle 21 (apertura porte alle 20.30). Il cinema Boldini in Sala Estense è un progetto di Arci, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune, Università, conservatorio Frescobaldi, Cgil e Blow-up Academy. Dal 3 giugno al 7 settembre il cinema non si ferma: torna l’arena estiva nel verde di parco Pareschi, con una selezione dei migliori titoli della stagione e alcune rassegne speciali. Un appuntamento atteso e condiviso, realizzato grazie al sostegno del mondo cooperativo di Legacoop Estense.