"Silenti sull’ospedale? Accusa falsa e sleale"

Parla di ‘accuse prive di fondamento’ il sindaco Edoardo Accorsi a seguito delle dichiarazioni dei vari esponenti di Fratelli d’Italia a proposito della situazione dell’ospedale. "Si è parlato di silenzi e di mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione, in particolare mia e dell’assessore Pedaci – dice – ci sarebbe da chiedersi come si possa parlare con chi non si presenta nelle commissioni speciali". E in merito alle affermazioni sulle presunte malagestione regionale della sanità e sudditanza dell’amministrazione locale verso le scelte della Regione. "Fingere, da parte degli esponenti di FDI che il problema strutturale del Paese sulla carenza di personale medico non esista mi pare grave e poco responsabile – dice - tocca anche ricordare delle forti prese di posizione che come Sindaco ho intrapreso anche nei confronti di alcune potenziali scelte della regione, come nel caso del presidio in difesa del pronto soccorso che sicuramente, insieme all’impegno di tutti, è stato importante. Anche in quell’occasione non mi par di aver visto i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Lega Nord". Sulla raccolta firme. "Sono rappresentante di tutti per cui non ho aderito a nessuna delle due raccolte – spiega - Sono stato invece promotore, insieme al Presidente del consiglio Comunale Veronesi, di una iniziativa unitaria con tutto il consiglio comunale e coinvolgendo le parti sociali, le associazioni, i partiti e le forze rappresentate in Consiglio. Sulla sanità non si fa politica. In merito ai punti tecnici sollevati dai rappresentati di Fratelli d’Italia. "L’amministrazione si è da subito attivata con Ausl che sta compiendo valutazioni tecniche per definire nel dettaglio le modalità operative dei diversi interventi che si dovranno fare – chiude -. Sono certo che ci sia la disponibilità al confronto".

l. g.