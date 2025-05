"Silenzio assordante sulla graduatoria del concorso"

Caro Carlino,

questa è una lettera aperta alle direzioni delle Aziende Sanitarie Ferraresi e all’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi da un idoneo in graduatoria – concorso pubblico 2022, categoria C, profilo Assistente Tecnico – Informatizzazione dei Servizi Amministrativi. È un silenzio assordante quello che circonda la graduatoria del concorso bandito l’11 luglio 2022 per l’assunzione di quattro assistenti tecnici – addetti all’informatizzazione dei servizi amministrativi – per le esigenze comuni delle Aziende Sanitarie della provincia di Ferrara.

La graduatoria definitiva è arrivata il 25 luglio 2023. Da quel momento, per quasi un anno, tutto è rimasto bloccato, fino a maggio 2024, quando finalmente si sono iniziate a vedere le prime assunzioni. Oggi, dalle indiscrezioni che circolano, siamo a circa una 50ina di persone chiamate su 144 idonei. Ma il tempo stringe: la graduatoria scade a luglio 2025. Nel frattempo, sia all’Azienda Ospedaliera di Cona che all’Azienda USL di Ferrara la situazione è tragica: accettazioni sguarnite, servizi amministrativi ridotti all’osso, pensionamenti mai sostituiti, personale esausto e utenti sempre più insoddisfatti. La verità è che c’è un bisogno spasmodico di personale amministrativo. E la graduatoria è lì, pronta, piena di persone formate, preparate, già selezionate tramite un concorso pubblico. Qual è la logica dietro questa paralisi?

Lo Stato, cioè le stesse Aziende Sanitarie, ha speso migliaia di euro per bandire e portare a termine questo concorso. Decine di candidati hanno studiato per mesi, fatto sacrifici, superato le prove. Oltre 70 di noi sono idonei e vincitori a tutti gli effetti, secondo la legge. Eppure, per una gestione “indecisa” delle risorse umane, rischiamo di perdere un’opportunità unica per il nostro futuro. Uno spreco imperdonabile di denaro pubblico e di potenziale umano.

Ancora più sconcertante è l’atteggiamento dei sindacati, che tacciono. Nessuna presa di posizione, nessun comunicato, nessuna azione per tutelare chi ha vinto regolarmente un concorso pubblico. Perché questo silenzio? Chiediamo con forza che le Direzioni delle Aziende Sanitarie ferraresi e l’Assessore Regionale alla Sanità si assumano le proprie responsabilità e procedano al più presto ad un massiccio scorrimento della graduatoria. E chiediamo, con ancora più forza, che la validità della graduatoria venga prorogata oltre luglio 2025, come la legge consente, per evitare che decine di persone perdano un’opportunità meritata. Basta sprechi. Basta immobilismo. Basta silenzi.

Un idoneo in graduatoria, Ferrara