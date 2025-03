Silvestrini racconta le fiabe di Basile

Stasera alle ore 20.45, nella sala della Musica, in via Boccaleone 19, verrà presentato il libro di Antonella Silvestrini ’La festa della parola. Le fiabe di Giovan Battista Basile’ (Edizioni ETS). Converseranno con l’autrice Claudio Fochi e Panteha Shafiei. Attratta dall’ironia, dall’umorismo e dall’irriverenza di un testo che straborda di colori, di giochi e di invenzioni linguistiche a ogni rigo, Antonella Silvestrini offre la sua lettura di cinque fiabe tratte da ’Lo cunto de li cunti’, conosciuto anche come il ’Pentamerone’, capolavoro postumo di Giovan Battista Basile (1566-1632), letterato di corte e scrittore campano, scritto in una lingua napoletana che celebra la vita nella sua anomalia, nei suoi paradossi, nelle sue contraddizioni. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Club del secondo rinascimento di Ferrara. Ingresso libero Info e prenotazioni 3939883206.