.Silvia Salvi vince l’oscar dell’ortofrutta italiana All’imprenditrice va anche il premio sostenibilità "Cura e passione fanno sempre la differenza"

È Silvia Salvi, di Ferrara, la vincitrice dell’Oscar dell’Ortofrutta Italiana 2023, assegnato ieri sera nel corso della cerimonia dell’XI edizione dei “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana” a Villa Necchi, a Milano. L’imprenditrice di Confagricoltura si è aggiudicata anche il premio per la sostenibilità Green Innovation 2023, assegnato da Bper Banca. Nella Top 10 delle aziende ortofrutticole premiate, figurano, oltre a Silvia Salvi, il campano Rosario Rago di Rago Group, la veneta Cristiana Furiani di Geofur, mentre Angelo Di Palma dell’azienda pugliese Fruitsland è tra i vincitori della “Selezione Protagonisti under 35”. Sono tutti imprenditori associati a Confagricoltura. L’iniziativa, nata per premiare le eccellenze tricolori del comparto, è promossa dal Corriere Ortofrutticolo-Omnibus. Confagricoltura è partner dei “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana” insieme a Fruitimprese, CSO Italy, Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Italmercati e Fedagro Mercati. La vincitrice Silvia Salvi è socio amministratore di Salvi Vivai, che da cinquant’anni produce e vende piante di fragole, melo, pero, ciliegio.