Silvio Berlusconi tra luci e ombre Il libro di Mazzuca ai ’Negozianti’

Grande innovatore nel modo di fare impresa (dalla creazione di Milano 2 alla nascita della televisione privata) e in politica (la sua "discesa in campo" ha sancito, di fatto, la nascita della cosiddetta Seconda Repubblica) ma anche personaggio controverso, Berlusconi è al centro dell’ultimo libro di Giancarlo e Alberto Mazzuca, giornalisti, storici e saggisti, presentato nei giorni scorsi a Palazzo Roverella su iniziativa del Circolo dei Negozianti. A raccontare genesi, struttura e curiosità di Silvio in rosso e nero: la vita del cavaliere in sella all’Italia (Baldini e Castoldi) è stato Giancarlo Mazzuca, già direttore di QN il Resto del Carlino e del Giorno ma anche ex parlamentare del PdL e consigliere d’amministrazione della Rai, incalzato da Cristiano Bendin, caposervizio del Carlino Ferrara. Si tratta di un grosso tomo, ricco di aneddoti (comprese alcune barzellette), che racconta la vita di questo protagonista dell’Italia senza sconti e senza toni adulatori: nella ricchissima bibliografia, i fratelli Mazzuca attingono a piene mani anche tra nemici storici di Berlusconi, per fornire una biografia a 360 gradi tra luci e ombre. Una biografia approfondita e senza veli, insomma, che mostra debolezze e punti di forza del personaggio attraverso una fitta documentazione e le testimonianze di chi lo ha conosciuto da vicino. "Berlusconi – ha osservato l’autore – è una figura sulla quale è senz’altro opportuno interrogarsi anche oggi, all’indomani delle elezioni politiche che hanno riportato il suo partito, Forza Italia, a occupare un posto di rilievo nella formazione del nuovo governo a guida di Giorgia Meloni". Tra le “luci” del cavaliere, Mazzuca ha citato le sue intuizioni imprenditoriali ma soprattutto il "vento di novità che introdusse sulla scena politica, che usciva dal terremoto di Mani Pulite, con la sua candidatura nel 1994. Ha creato un partito – ha spiegato l’autore – che è uscito dalle logiche che avevano permeato la Prima Repubblica e il sistema del Pentapartito". Ma non sono mancate le ombre: "Berlusconi – ha chiarito Mazzuca – è stato spesso vinto dalle sue debolezze e ha commesso tanti errori che lo hanno anche portato ad affrontare un percorso giudiziario tutt’altro che facile". A dare i saluti iniziali Paolo Orsatti, presidente del Circolo dei Negozianti, e il vice Riccardo Modestino. Molte le domande dal pubblico.