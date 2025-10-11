Simboli di pace in ospedale. Piantato a Cona un albero di Kaki: "Coltiviamo speranza e resilienza"

L’ospedale di Cona, ieri, ha ospitato un duplice evento promosso da Avis Provinciale di Ferrara e sostenuto dalle Aziende Sanitarie ferraresi, dedicato ai temi del dono e solidarietà. Alle 15,30, nel Giardino dei Donatori e Sensoriale si è tenuta l’inaugurazione dell’opera ’Albero del dono e della pace’ realizzata dal Maestro Raffaele Ghelfi. L’evento è stato accompagnato dalla messa a dimora di un albero di Kaki, simbolo di resilienza (ha resistito alle radiazioni della bomba atomica su Hiroshima). Alla base dell’albero un mosaico rappresentante un albero, la cui immagine diverrà un puzzle, oggetto del gioco che effettueranno le scuole durante la Festa del Volontariato che si terrà oggi in piazza Ariostea. L’iniziativa è proseguita alle 16,30 con il convegno ’L’economia del dono per la costruzione della pace’ presso l’Aula C5 del Polo universitario. Il mosaico, frutto di oltre 100 ore di lavoro del Maestro Ghelfi, è realizzato a mano con ciottoli di marmo e altri materiali. La piantumazione dell’albero di Kaki ha unito simbolicamente il concetto di cura del territorio alla memoria storica. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo e al patrocinio di Avis, Admo, Aido Ferrara, Croce Rossa Italiana, Assoarma Ferrara, Rotary Club Ferrara Est e Comune di Ferrara. Nicoletta Natalini, direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi: "Vorrei ringraziare Avis e tutte le associazioni che si occupano della donazione, proseguendo in quella che è la tradizione della piantumazione degli alberi all’interno del giardino del donatori. Oltre alla piantumazione scopriamo il mosaico artistico realizzato dal maestro Raffaele Ghelfi, un’opera che ha richiesto 118 ore di lavoro con pietre di marmo e resina". Alessandro Cattabriga, presidente dell’Avis Comunale di Ferrara. "Questo albero riunisce tutte le associazioni del dono e del volontariato, accomunate dalla solidarietà". Alessandra Luppi, presidentessa di Aido Regione Emilia – Romagna e Roberto Baroni, presidente Aido Ferrara. "Ringraziamo Avis per aver coinvolto tutta la rete delle associazioni del dono in questa iniziativa, rafforzando i nostri legami". Teresa Grappa, referente Admo della provincia di Ferrara. "Sono onorata di partecipare e di cercare di far capire a tutti che ognuno di noi è un farmaco, la medicina giusta per aiutare chi è in difficoltà. Siamo tutti chiamati a metterci a disposizione del prossimo". Patrizio Bianchi, docente dell’Università e già ministro della Pubblica Istrzione, in rappresentanza della Rettrice di Unife Laura Ramaciotti. "L’università è orgogliosa di essere parte di questa giornata". Il prefetto Massimo Marchisello: "Il volontariato è fondamentale perché c’è un dono, una solidarietà diffusa che viene in supporto e soccorso in tutte quelle situazioni dove lo Stato e le istituzioni purtroppo non riescono". Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara. "Giornate come questa dimostrano il grande sentimento della città di Ferrara, con cittadini che credono nel proprio territorio e hanno a cuore chi vive in condizioni di fragilità". Maria Costi, Consigliera della Regione: "La coesione sociale che le associazioni creano all’interno della comunità è una delle cose più importanti che rimangono nel cuore".