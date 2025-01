Simboli lungo via Mazzini: "Le pietre d’inciampo, per ricordare quei cittadini strappati alle loro case"

La memoria dei deportati ebrei fiammeggia per le vie della città. Un monito. Idealmente un ritorno nei luoghi dove, prima della fine, vennero strappati. Ieri, a Ferrara, sono state posate quindici pietre d’inciampo. La famiglia Fink-Bassani-Lampronti che un tempo viveva in via Mazzini 88, i componenti della famiglia Forti-Jesi-Lampronti, che abitavano poco più in là, al civico 85, quelli della famiglia Rietti-Cavalieri al 14. Sono questi i primi nomi delle vittime della Shoah ricordate ieri nel corso della toccante cerimonia di posa. Un lungo corteo di studenti attraversa la via dove sorge il tempio maggiore. È la vita che sconfigge il male. Il gonfalone del Comune precede la marcia della memoria verso la Sala Estense. Il primo cittadino, Alan Fabbri, ha voluto esserci. Non solo. Ha promesso alla città, prima ancora che alla Comunità ebraica, che questo esercizio di memoria continuerà negli anni. "Ringrazio il presidente Fortunato Arbib e tutta la Comunità ebraica, gli altri partner del progetto per averci aiutato, come Comune, a realizzare quello che in tante città italiane ed europee c’è da molto tempo – scandisce il sindaco –. È un gesto importante per ricordare, per non dimenticare, che prende avvio dal cuore della nostra città, il suo ghetto ebraico, e che coinvolge cittadini, istituzioni e soprattutto le nuove generazioni, affinché una tragedia che colpì duramente anche Ferrara non possa accadere mai più". "La comunità ebraica di Ferrara – riprende Fabbri – rappresenta da secoli questa città, contribuendo a farla crescere da tanti punti di vista: culturale, sociale ed economico. Le famiglie delle vittime che omaggiamo oggi (ieri, ndr) ci han dato la possibilità di apporre queste pietre: grazie a loro ricorderemo per sempre i nomi e la tragica storia di questi cittadini ferraresi, strappati alla vita e a queste case, dove non fecero più ritorno". Il passaggio più commosso, è quello del presidente della Comunità ebraica, Fortunato Arbib. "Abbiamo fortemente creduto in questa iniziativa – scandisce – che fa parte di una progettazione ben più ampia sulla valorizzazione del Ghetto ebraico di Ferrara. È un momento importante per la Comunità ebraica, per Ferrara, per i ferraresi. Queste pietre sono le prime di una lunga lista. Portano alla luce qualcosa di essenziale: pietre che non si impongono, ma in cui vi si inciampa casualmente. Una volta posate, diventano parte integrante della città: una mappa urbana integrata nel tessuto urbano, dove passato e presente si uniscono, dove memorie pubbliche e private si intrecciano. Attraversando le strade del ghetto, verrà spontaneo chiedersi cosa sono". Anche il capogruppo Pd in Regione, Paolo Calvano, ha voluto portare la sua testimonianza. "Le pietre d’Inciampo rappresentano un atto di memoria viva, che non si limita a ricordare, ma ci invita a riflettere – così Calvano –. Ognuna di queste pietre è un piccolo frammento di una storia che non possiamo permettere che svanisca nell’oblio. Con l’installazione delle 15 pietre in via Mazzini, Ferrara si arricchisce di un simbolo silenzioso ma potente, che ci costringe a inciampare nella memoria di chi è stato privato della propria vita, della propria dignità. È un gesto che non solo onora le vittime della Shoah, ma ci richiama alla responsabilità di non dimenticare mai, affinché il passato non resti impunito e la nostra coscienza collettiva continui a crescere". Presenti alla cerimonia, oltre che i rappresentanti istituzionali e politici locali e regionali, la cittadinanza e i partner del progetto che è stato organizzato dal Comune, dalla Comunità Ebraica, dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, dall’Istituto di Storia Contemporanea, da Unife, dall’Archivio di Stato e dal Conservatorio. Ora, spetterà ai ragazzi delle scuole coinvolte, prendersi cura di questi oggetti dal fortissimo valore simbolico. Domani, per la città, sarà un giorno migliore.