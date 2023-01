Simpatia e giochi: torna il Carnevale del Delta

Sempre più carnevale del Delta quello di Pitoch, che avrà quattro appuntamenti in altrettanti paesi a dimostrazione del gradimento di queste gioiose "macchine dell’allegria", mirabilmente preparate dal Comitato Manifestazioni di Mezzogoro. Simpatia ed umorismo per il "Carnevale più Carnevale del Basso Ferrarese" che vede da mesi 40 volontari impegnati per cinque sere ogni settimana, portando avanti una tradizione cominciata 60 anni fa. A coordinare questo gruppo, che poi partecipa travestendosi anche a tutte le sfilate, sono Michele Bulgarelli e Romano Roma. Indispensabile la gestione burocratica di Rosita Nonnato e la collaborazione con le aziende di Raffaele Finessi, Luciano ed Enrico Tagliatti. Tornando alle uscite, si comincia il 26 febbraio a Bosco Mesola, poi l’uscita casalinga a Mezzogoro, a Codigoro, con due ospiti ancora top secret. In questa giornata il tradizionale rogo di Pitoch, che quest’anno avrà le sembianze del premier russo Putin. Il 19 marzo tappa a Monticelli e la domenica successiva a Taglio di Po. Una dimostrazione che proprio per la magia, la bellezza e la gioiosità che sanno esprimere questi ragazzi, il carnevale è richiestissimo.

cla. casta.