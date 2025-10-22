Simula un guasto e truffa un’anziana: denunciato

Un 30enne è stato denunciato per aver truffato un’anziana sottraendole circa mille euro. La vicenda ha inizio 27 settembre scorso quando un uomo, a bordo di un’autovettura dotata di un megafono per diffondere messaggi commerciali riguardanti la pulizia di canne fumarie e la riparazione di fornelli a gas, ha attirato l’attenzione di una 70enne che necessitava proprio della pulizia del camino. In pochi minuti il fantomatico artigiano si accorda con la donna, guadagnandosi così l’accesso in casa, dove, con la scusa di dover scaldare un attrezzo per lo svolgimento della pulizia della canna fumaria, si fa condurre al fornello della cucina. Con uno stratagemma il 30enne simula una rottura dei fornelli facendo sprigionare una fiammata dal piano cottura, iniziando ad urlare per allarmare l’anziana sulla scarsa sicurezza dell’oggetto. La donna, purtroppo, cade nel tranello e accetta la riparazione del fornello, per la quale le sono stati chiesti circa 2mila euro, che al momento non possedeva interamente, necessitando di un prelievo all’ufficio postale. L’uomo non desiste e accompagna la donna a prelevare che, messa in guardia da un’operatrice dello sportello postale, comincia a sospettare e chiede la ricevuta per il lavoro effettuato, promessa dal 30enne una volta riaccompagnata a casa. Di ritorno, a pochi passi dall’ingresso dell’abitazione, l’anziana è stata velocemente liquidata dopo averle sottratto circa mille euro. La donna ha poi denunciato il truffatore alla stazione dei carabinieri di Codigoro che, dopo una meticolosa attività di indagine immediatamente intrapresa, sono riusciti ad individuare il 30enne.