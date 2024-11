Simulazione di emergenza. Incidente al polo chimico, l’allarme in un messaggio

Una simulazione di allarme pubblico che interesserà buona parte della città. È fissata per martedì la sperimentazione del sistema di allarme pubblico It-Alert per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di alcune specifiche tipologie di emergenza, come criticità in stabilimenti a rischio di incidente rilevante, collasso di grandi dighe, incidenti nucleari o emergenze radiologiche. Il test sarà coordinato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile in raccordo con l’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, la prefettura e il Comune. I dettagli sono stati illustrati dal prefetto Massimo Marchesiello, Alceste Zecchi (Protezione civile), Federico Montanari, responsabile Ifm e Olga Mantovani dirigente del Comune per il settore di Protezione civile. Nel suo intervento Machesiello ha ribadito l’importanza della sperimentazione oltre all’attenzione della comunicazione atta a divulgare l’evento di martedì. La sperimentazione sul Comune si colloca nell’ambito di diversi test in corso su tutto il territorio nazionale e riguarderà l’invio di un messaggio It-Alert nella zona del polo chimico.

Nel corso della sperimentazione del sistema sarà inviato un sms a tutti i telefoni cellulari che si trovano o transitano in un’area di raggio di tre chilometri dal polo chimico, tra le 12 e le 13. Pur essendo l’area interamente compresa nel Comune di Ferrara potrebbero essere coinvolte zone anche fuori dai tre chilometri di raggio in quanto ricomprese in celle telefoniche di estensione maggiore. È stimato che saranno coinvolte circa 52mila persone. Allertate anche Trenitalia e Autostrade per l’Italia, per i passaggi temporanei nell’arco temporale della sperimentazione.

Il testo che verrà inviato e apparirà sui telefoni è il seguente: "Test Test Messaggio di prova It-alert. È in corso la simulazione di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it Test test". Un messaggio che sarà accompagnato da una particolare suoneria.

"È importante – ha precisato Alceste Zecchi – dopo aver ricevuto il messaggio e per silenziare l’allarme acustico, toccare lo schermo del proprio dispositivo elettronico e in un secondo momento (senza urgenza) compilare il questionario (www.it-alert.gov.it) per fornire riscontri utili all’andamento del test o segnalare eventuali criticità operative".