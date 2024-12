Simulazione di un’emergenza, esercitazione Ausl al Palasport

Consolidare l’efficacia di intervento nelle situazioni di emergenza. E’ questo l’obiettivo dell’esercitazione in programma domani, al palazzetto dello sport, che vede coinvolte anche le Aziende Sanitarie ferraresi. L’evento simulerà un’emergenza complessa: il crollo di una parte dell’edificio a seguito dello scoppio della Centrale Termica. Sarà dunque allestito il posto medico avanzato della Croce Rossa Italiana e una parte dei ’pazienti’ simulati sarà trasferita all’Ospedale di Cona, dove si procederà all’attivazione del piano massiccio afflusso di feriti. L’organizzazione della procedura, in cui i role player saranno gli studenti delle professioni sanitarie, è il frutto della collaborazione fra gli enti del territorio. Il Comune di Ferrara, in particolare il servizio sport, ha concesso infatti in uso gratuito il palazzetto e al fianco delle Aziende sanitarie per la simulazione scenderanno in campo anche Croce Rossa Italiana Comitato di Ferrara, vigili del fuoco, polizia municipale e le pubbliche assistenze territoriali. L’esercitazione registra un ampio coinvolgimento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza, che lavoreranno in sinergia per prepararsi al meglio a gestire eventuali emergenze future.