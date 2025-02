Il canottaggio a Ferrara e l’argento olimpico. Il canottaggio è un’attività sportiva acquatica che consiste nel muovere un’imbarcazione remando all’indietro. Ci sono diversi equipaggi ovvero il singolo, il doppio, il quattro e l’otto. A Ferrara viene attuato in Darsena lungo i canali e fa parte del Centro Universitario Sportivo (Cus). L’Italia è tra le nazioni più forti al mondo. La nostra città ha una lunga tradizione di sport legati ai fiumi, e il canottaggio continua a rappresentarla in modo eccellente. Nel 2024 il quattro di coppia composto da Luca Chiumento, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e il ferrarese Luca Rambaldi, ha vinto un argento olimpico. Luca Rambaldi, classe 1994, sin da piccolo, si è allenato nella Canottieri Ferrara, un’associazione che oggi non esiste più. Alle prime gare, era già considerato un campione poiché faceva già parte della Nazionale Giovanile Italiana e dopo ha gareggiato a competizioni come Regionali, Nazionali e si è alzato il livello e ha partecipato alle Internazionali. Ha concorso a due Olimpiadi (sempre in quattro di coppia): alla prima non è riuscito a raggiungere il podio e si sono classificati quinti. Si sono presentati alla successiva più forti di prima e con l’obiettivo di arrivare sul podio dopo tanti sacrifici e ci sono riusciti.